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День ангела Якова: значение имени и поздравления в стихах

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День ангела Якова: значение имени и поздравления в стихах
08:05 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Имя Яков (Иаков) – это библейское имя, в буквальном переводе с иврита означает "следующий по пятам".

Согласно Библии Яков был близнецом Исавы и родился вслед за ним, держась за пятку своего старшего брата. Иаков почитается во всех авраамических религиях: в иудаизме, христианстве и исламе.

В западных языках используют две формы имени Иаков (Jacobus и Jacomus), которые дали родственные имена. В Англии – Джеймс и Джейкоб, в Италии – Джакомо и Джакоббе. Якуб, Яго, Жакоб, Жако, Хакобо, Жак, Хайме, Акоп – это всё аналоги имени Яков. А от соответствующих мужских имен появились и женские варианты имени – Жаклин, Жакеза, Жакоб, Якоба, Якобина.

У православных особо почитаются апостолы Иаков Зеведеев (Иаков Старший) и Иаков Праведный. Для имени Яков (Иаков) будут указаны православные именины, католические именины можно посмотреть у имени Джеймс.

Маленький Яков растет очень непоседливым ребенком. Уже во взрослом возрасте характер Якова можно назвать трудным, хотя этот мужчина обладает незаурядным умом, расчетлив и умеет предвидеть события. По своему темпераменту это ярко выраженный холерик, он хитер и обладает даром убеждения. Самого его переубедить практически не возможно, он доверяет только неопровержимым аргументам. Но даже если и признает вашу правоту, то не скажет об этом.

Зимние представители отличаются особо взрывным и неуравновешенным характером. Осенний Яков склонен заниматься предпринимательством или коммерцией, так как проявляет хитрость, предусмотрительность и ставит деньги на первое место.

Летние мужчины отличаются веселым нравом, отзывчивостью, добротой и энергичностью. Не смотря на их спокойствие и уравновешенность их тоже можно вывести из себя. Весенний Яков также весел, обладает хорошим чувством юмора, приятен в общении и амбициозен.

В выборе профессии Яков всегда доверяет только своему решению и не любит выслушивать чужие советы. Он может быстро сориентироваться в любой ситуации и сделать верный выбор. Всегда старается выбрать профессию, где требуется быстро реагировать в сложных ситуациях, например, может стать политиком, летчиком или спортсменом. Главное для него в работе – это отсутствие однообразия. Он очень подвижен и легко ко всему приспосабливается, в своих оценках в основном всегда объективен и обладает хорошей интуицией. Таким мужчинам судьбой начертано совершать нечто важное и значительное.

В общении Яков может проявлять излишнюю категоричность, которая может временами доходить до крайностей. Он имеет склонность осуждать людей, если их поведение не совпадает с его представлениями о справедливости. Ему следует помнить, что его мнение не всегда может быть истиной. Якову необходимо развивать в себе сдержанность, доброту и умение прощать людям их слабости.

Поздравления

Дорогому Яше

Поздравленья наши!

Ведь сегодня Яша —

Это гордость наша!

В День рожденья Яши

Мы споем и спляшем!

А потом мы Яше

На прощанье скажем: "Будь всегда счастливым!

Будь всегда красивым!

Нежным и любимым,

И незаменимым!

Яша, будь, без спора,

Для друзей опорой!

Ты в любви будь верным,

А в работе — первым!

Будь здоровым, Яша,

По утрам ешь кашу! "

На прощанье Яша

Нам рукой помашет!

Именины (День Ангела) Максима: значение имени и поздравления

Яков. Богатырь ты наш

Этим ярким, чудным утром

Мы хотим, чтоб был кураж

Чтоб потом и помнить смутно.

 

Помни — этот день лишь твой,

Что захочешь — сразу делай,

Чтоб на сердце был покой

И твоя душа запела.

Тебе мы, Яков, пару строк

Написали в поздравок.

Пусть хранит тебя судьба,

Стороной минует пусть беда,

Желаем счастья до небес,

Свершенья радостных чудес,

Любви, здоровья и побед,

И жизни долгих-долгих лет.

Как легко пустеет фляжка,

А в душе – растет заря...

Именинник нынче Яшка,

Яков, проще говоря!

Пожеланья к поздравленьям

Под сиянье сотен глаз:

Яша, счастья будь явленьем

Самым светлым среди нас!

День ангела Артема: значение имени и поздравления в прозе

Яков, Яшенька родной,

По рожденью ты — второй,

Но в судьбе моей ты — первый,

Самый добрый, самый верный.

С именинами, друг мой,

Да пребудь Господь с тобой!

Яков мудр, идет по следу,

Верит доброму совету.

Не спешит рубить сплеча,

Не решает сгоряча.

 

Старым верен он друзьям,

Предан и учителям.

Не забудет доброты,

Всем подарит теплоты.

 

Пожелаю Якову

Безрассудства всякого.

Иногда позволить можно,

Если очень осторожно!

 

Ты проверь сей поздравок,

Испытай его урок.

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