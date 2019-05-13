День ангела Якова: значение имени и поздравления в стихах

Согласно Библии Яков был близнецом Исавы и родился вслед за ним, держась за пятку своего старшего брата. Иаков почитается во всех авраамических религиях: в иудаизме, христианстве и исламе.
В западных языках используют две формы имени Иаков (Jacobus и Jacomus), которые дали родственные имена. В Англии – Джеймс и Джейкоб, в Италии – Джакомо и Джакоббе. Якуб, Яго, Жакоб, Жако, Хакобо, Жак, Хайме, Акоп – это всё аналоги имени Яков. А от соответствующих мужских имен появились и женские варианты имени – Жаклин, Жакеза, Жакоб, Якоба, Якобина.
У православных особо почитаются апостолы Иаков Зеведеев (Иаков Старший) и Иаков Праведный. Для имени Яков (Иаков) будут указаны православные именины, католические именины можно посмотреть у имени Джеймс.
Маленький Яков растет очень непоседливым ребенком. Уже во взрослом возрасте характер Якова можно назвать трудным, хотя этот мужчина обладает незаурядным умом, расчетлив и умеет предвидеть события. По своему темпераменту это ярко выраженный холерик, он хитер и обладает даром убеждения. Самого его переубедить практически не возможно, он доверяет только неопровержимым аргументам. Но даже если и признает вашу правоту, то не скажет об этом.
Зимние представители отличаются особо взрывным и неуравновешенным характером. Осенний Яков склонен заниматься предпринимательством или коммерцией, так как проявляет хитрость, предусмотрительность и ставит деньги на первое место.
Летние мужчины отличаются веселым нравом, отзывчивостью, добротой и энергичностью. Не смотря на их спокойствие и уравновешенность их тоже можно вывести из себя. Весенний Яков также весел, обладает хорошим чувством юмора, приятен в общении и амбициозен.
В выборе профессии Яков всегда доверяет только своему решению и не любит выслушивать чужие советы. Он может быстро сориентироваться в любой ситуации и сделать верный выбор. Всегда старается выбрать профессию, где требуется быстро реагировать в сложных ситуациях, например, может стать политиком, летчиком или спортсменом. Главное для него в работе – это отсутствие однообразия. Он очень подвижен и легко ко всему приспосабливается, в своих оценках в основном всегда объективен и обладает хорошей интуицией. Таким мужчинам судьбой начертано совершать нечто важное и значительное.
В общении Яков может проявлять излишнюю категоричность, которая может временами доходить до крайностей. Он имеет склонность осуждать людей, если их поведение не совпадает с его представлениями о справедливости. Ему следует помнить, что его мнение не всегда может быть истиной. Якову необходимо развивать в себе сдержанность, доброту и умение прощать людям их слабости.
Поздравления
Дорогому Яше
Поздравленья наши!
Ведь сегодня Яша —
Это гордость наша!
В День рожденья Яши
Мы споем и спляшем!
А потом мы Яше
На прощанье скажем: "Будь всегда счастливым!
Будь всегда красивым!
Нежным и любимым,
И незаменимым!
Яша, будь, без спора,
Для друзей опорой!
Ты в любви будь верным,
А в работе — первым!
Будь здоровым, Яша,
По утрам ешь кашу! "
На прощанье Яша
Нам рукой помашет!
Яков. Богатырь ты наш
Этим ярким, чудным утром
Мы хотим, чтоб был кураж
Чтоб потом и помнить смутно.
Помни — этот день лишь твой,
Что захочешь — сразу делай,
Чтоб на сердце был покой
И твоя душа запела.
Тебе мы, Яков, пару строк
Написали в поздравок.
Пусть хранит тебя судьба,
Стороной минует пусть беда,
Желаем счастья до небес,
Свершенья радостных чудес,
Любви, здоровья и побед,
И жизни долгих-долгих лет.
Как легко пустеет фляжка,
А в душе – растет заря...
Именинник нынче Яшка,
Яков, проще говоря!
Пожеланья к поздравленьям
Под сиянье сотен глаз:
Яша, счастья будь явленьем
Самым светлым среди нас!
Яков, Яшенька родной,
По рожденью ты — второй,
Но в судьбе моей ты — первый,
Самый добрый, самый верный.
С именинами, друг мой,
Да пребудь Господь с тобой!
Яков мудр, идет по следу,
Верит доброму совету.
Не спешит рубить сплеча,
Не решает сгоряча.
Старым верен он друзьям,
Предан и учителям.
Не забудет доброты,
Всем подарит теплоты.
Пожелаю Якову
Безрассудства всякого.
Иногда позволить можно,
Если очень осторожно!
Ты проверь сей поздравок,
Испытай его урок.