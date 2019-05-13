В Украине подписали постановление о софинансировании спорткомплексов

Новости Украины: В Правительстве подписали постановление о выделении 150 миллионов гривен для финансирования строительства и реконструкции спортивных комплексов при школах.

Об этом стало известно на сайте Министерства образования и науки Украины. Согласно сообщению, инвестиционная программа охватывает школы по всей стране. Для некоторых учебных заведений предусмотрены особые условия участия в государственной инициативе.

На сайте ведомства опубликован документ, в котором устанавливается порядок предоставления субвенции "на создание и ремонт существующих спортивных комплексов при общеобразовательных учебных заведениях всех степеней". Финансирование направляется лишь на объекты, которые являются коммунальной собственностью и при наличии всей документации на выделенный земельный участок под строительство.

В рамках программы планируется восстановить спортивные залы, бассейны, стадионы, тиры, спортивные поля и площадки, открытые сооружения и комплексы. "Строительство и ремонт объектов будет происходить на основе софинансирования, как и большинство наших субвенций", - объяснила Министр образования Лилия Гриневич. На реконструкцию, ремонт и строительство планируется выделить 150 миллионов гривен из госказны в городские бюджеты. В зависимости от специфики управления учебным заведением предусмотрено покрытие расходов до 95%.

Так, если школы размещены в деревнях со статусом горных населенных пунктов либо расположенных на линии соприкосновения, субвенция покроет почти все расходы на развитие спорткомплекса для данного образовательном заведении. Если же школа управляется на областном уровне, ее руководство может рассчитывать на не более чем 70% субвенции от государства.

Кто сможет получить финансирование? В список участников программы инвестирования могут попасть опорные учебные заведения, сельские школы, в которых обучается не менее ста детей, общеобразовательные средние школы в городах, если там количество учащихся больше 300 лиц. Для того, чтобы принять участие в данной инициативе, необходимо направить в Министерство список объектов, утвержденных районной госадминистрацией и исполнительных органов городской власти. Сделать это нужно не позже чем в течении 30 дней после вступления в силу Постановления.

Для рассмотрения заявок создана специальная комиссия, в которую входят представители ведомств (МОН, Минрегион, Минспорта), члены Комитета ВРУ по вопросам бюджета. Представители комиссии будут выбирать и составлять список объектов для софинансиорвания, учитывая при этом сроки завершения строительных работ по каждому проекту, возможные риски, объемы финансирования с городского бюджета, а главное - значимость самого спортивного сооружения для социума. Распределение субвенции между участниками программы будет утверждаться непосредственно Правительством после предоставления комиссией полного списка объектов.