Праздники и выходные: сколько дней украинцы будут отдыхать в июне

Новости Украины: В июне 2019 года украинцы будут отдыхать три дня подряд дважды – по случаю Троицы и по случаю Дня Конституции.

У большинства украинцев, которым установлена пятидневная рабочая неделя, дважды в июне будет по три выходных дня подряд: с 15 по 17 и с 28 по 30 июня включительно.

Согласно распоряжению Кабинета министров №7-р от 10 января, в июне в Украине установлены два праздничных дня: День Святой Троицы, выпадающий на воскресенье, 16 июня, и День Конституции Украины, приходящийся на пятницу, 28 июня.

В соответствии со ст.67 КЗоТ, если праздничный или нерабочий день совпадает с субботой или воскресеньем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. Таким образом, выходной день перенесен с 16 на понедельник, 17 июня.

Кроме того, что на этот месяц приходится пять раз субботних и воскресных дней. Таким образом, всего в июне для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя, будут выходными 12 из 30 дней.

Календарь на июнь 2019:

- общее количество календарных дней - 30;

- рабочие дни - 18;

- выходные в марте - 12 (1, 2, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 29, 30).

Напомним в 2019 году календарь праздников предусматривает 11 официальных выходных:

1 января – вторник - Новый год

7 января – понедельник - Рождество Христово

8 марта – пятница - Международный женский день

28 апреля – воскресенье - Пасха

1 мая – среда - День Труда

9 мая – четверг - День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

16 июня – воскресенье - Троица

28 июня – пятница - День Конституции

24 августа – суббота - День независимости

14 октября – понедельник - День защитника

25 декабря – среда - католическое Рождество

Напомним, наиболее популярными для украинцев праздниками являются Рождество Христово, Пасха и Новый Год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии осенью 2018 года.

На предложение выбрать из списка наиболее важные и любимые праздники, 82,2% респондентов выбрали Рождество, 81,7% - Пасху, 75,3% - Новый год.