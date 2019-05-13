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Праздники и выходные: сколько дней украинцы будут отдыхать в июне

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Праздники и выходные: сколько дней украинцы будут отдыхать в июне
11:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В июне 2019 года украинцы будут отдыхать три дня подряд дважды – по случаю Троицы и по случаю Дня Конституции.

У большинства украинцев, которым установлена пятидневная рабочая неделя, дважды в июне будет по три выходных дня подряд: с 15 по 17 и с 28 по 30 июня включительно.

Согласно распоряжению Кабинета министров №7-р от 10 января, в июне в Украине установлены два праздничных дня: День Святой Троицы, выпадающий на воскресенье, 16 июня, и День Конституции Украины, приходящийся на пятницу, 28 июня.

В соответствии со ст.67 КЗоТ, если праздничный или нерабочий день совпадает с субботой или воскресеньем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. Таким образом, выходной день перенесен с 16 на понедельник, 17 июня.

Кроме того, что на этот месяц приходится пять раз субботних и воскресных дней. Таким образом, всего в июне для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя, будут выходными 12 из 30 дней.

Календарь на июнь 2019:

- общее количество календарных дней - 30;

- рабочие дни - 18;

- выходные в марте - 12 (1, 2, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 29, 30).

Троица 2019: дата, история и традиции праздника

Напомним в 2019 году календарь праздников предусматривает 11 официальных выходных:

Напомним, наиболее популярными для украинцев праздниками являются Рождество Христово, Пасха и Новый Год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии осенью 2018 года.

На предложение выбрать из списка наиболее важные и любимые праздники, 82,2% респондентов выбрали Рождество, 81,7% - Пасху, 75,3% - Новый год.

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Праздники, Июнь, День Конституции Украины, День Святой Троицы, Календарь 2019, Выходные в июне 2019.
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