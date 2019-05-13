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В Польше в ДТП погиб украинец

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В Польше в ДТП погиб украинец
11:52 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: echodnia.eu

Новости Украины: Мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В Польше произошла смертельная авария, в которой погиб украинец. Об этом сообщает местное издание Echo Dnia.

За рулем Volkswagen был житель Ивано-Франковской области. По неизвестным причинам мужчина не справился с управлением и съехал в кювет. Машина врезалась в дерево, в результате чего ее полностью смяло.

Украинца спасли не удалось, от полученных травм он погиб на месте. По одной из версий, мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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Напомним, в Ивано-Франковской после столкновения легковушки с микроавтобусом погибла восьмилетняя девочка.

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Польша, ДТП, Авария, Происшествие.
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