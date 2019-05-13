В Польше в ДТП погиб украинец

Новости Украины: Мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В Польше произошла смертельная авария, в которой погиб украинец. Об этом сообщает местное издание Echo Dnia.

За рулем Volkswagen был житель Ивано-Франковской области. По неизвестным причинам мужчина не справился с управлением и съехал в кювет. Машина врезалась в дерево, в результате чего ее полностью смяло.

Украинца спасли не удалось, от полученных травм он погиб на месте. По одной из версий, мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в Ивано-Франковской после столкновения легковушки с микроавтобусом погибла восьмилетняя девочка.