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Мандат Консультативной миссии ЕС в Украине продлен до 2021 года

Мандат Консультативной миссии ЕС в Украине продлен до 2021 года
14:28 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Совет ЕС продлил мандат Консультативной миссии ЕС в Украине до 31 мая 2021 года.

Совет Европейского Союза продлил действие мандата Консультативной миссии ЕС в Украине до 31 мая 2021 года и утвердил бюджет на следующие два года в сумме 54 миллиона евро.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

"Сегодня Совет ЕС продлил мандат Консультативной миссии Европейского Союза (EUAM) в Украине до 31 мая 2021 года. Он также принял бюджет в размере 54 млн евро на следующие два года - увеличение более чем на 25%, что отражает усиление деятельности миссии, в том числе благодаря началу работы второго мобильного подразделения, которое будет размещено на востоке и юго-востоке Украины", - отмечается в сообщении.

Консультативная миссия ЕС официально начала работу в Киеве 1 декабря 2014 года после Революции достоинства и получения соответствующего приглашения от правительства Украины. Она не имеет исполнительных полномочий.

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Миссия оказывает поддержку государственным органам Украины в последовательном реформировании сектора гражданской безопасности путем стратегических консультаций и практической поддержки мероприятий по реформированию в соответствии со стандартами ЕС и международными принципами надлежащего управления и соблюдения прав человека.

Команда состоит из более чем 300 украинских и международных специалистов, находящихся, в основном, в Киеве, также есть представительства во Львове, Одессе и Харькове.

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ЕС, Совет ЕС, Консультативная миссия ЕС, EUAM.
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