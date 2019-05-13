Глава МИД Эстонии заявил, что ЕС не должен признавать паспорта РФ, выданные в ОРДЛО

Новости Украины: Глава МИД Эстонии заявляет, что ЕС следует расширить санкции за паспорта РФ на Донбассе.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что ЕС должен расширить санкции против РФ за раздачу российских паспортов на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Провокационные действия России в Украине говорят сами за себя. ЕС не должен признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированных территориях, и должен рассмотреть расширение санкций. ЕС остается единым в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - написал Рейнсалу в Twitter.

Russia’s provocative actions in #Ukraine speak for themselves. EU shouldn't recognise passports issued to Ukrainians in occupied territories, should consider expanding sanctions. #EU will stand together for territorial integrity & sovereignty of . #FAC @PavloKlimkin pic.twitter.com/g8ocY0MmsD — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) 13 мая 2019 г.

Как сообщалось ранее, сейчас в ЕС в принципе нет согласия о введении санкций против России из-за паспортизацию на Донбассе. Часть государств вообще не готовы на введение санкций по этому поводу.

Министр иностранных дел Павел Климкин настаивает, что ЕС должен согласовать системный ответ на решение России о раздаче российского гражданства жителям оккупированных территорий.