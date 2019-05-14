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Именины (День Ангела) Нины: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Нины: значение имени и поздравления
08:27 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Имя Нина имеет различные версии происхождения.

В иврите существует слово "нин" – правнук, которое в женском роде звучит как Нина, что означает, соответственно, "правнучка". Вероятно, сотни лет назад, когда продолжительность жизни людей была гораздо меньше, чем сейчас, дожить до правнуков было большой редкостью, и такие случаи обязательно отмечались в виде особенного имени для правнучки.

В языке кечуа имя Нина означает "пожар" или "тлеющие угольки". Так называются коренные народы Анд, а также слово используется как женское имя. В шумерском языке Нин ("госпожа") – элемент имен богинь. Имя Нинос носил мифический основатель Ниневии и Ассирийской империи. Самая распространенная версия происхождения имени Нина связана именно с основателем Ассирийского государства ("царственная", "великая"). Имя Нина носила племянница патриарха Ювеналия, который донес до народов Грузии христианство, и в переводе с грузинского это имя означает "юность".

С арабского языка это имя переведут как "польза", с испанского – "девочка", в Америке его толкуют как "сильная". Имя Нина очень часто употребляется как сокращенная или уменьшительно-ласкательная форма разных имен, например, Антонина, Нинель, Катрина, Джованнина, Ангелина, Аннет, Аннина, Николина (Николь), Мартина, Стефания, Севастьян и другие.

В Нине обострено чувство самолюбия, именно оно не дает ей быть отстающей, но вот быть лидером Нина не хочет, предпочитает золотую середину. Она не любит, когда обсуждают ее дела и поступки, ей не хочется быть публичной личностью, хотя Нина очень ответственно относится к любой работе, и это может привести ее на пьедестал лидера.

Природное очарование, врожденное чувство такта, искреннее уважение окружающих – Нине всегда рады в любой компании. ей нетрудно найти себе достойного мужа, но из-за претенциозности, стремления к идеальному, ей, порой, трудно сохранить брак без ссор.

Нина начитана, любит детей, но стандарты оценки их поступков и успехов такие же, как если бы они были взрослыми. Они должны отлично учиться, успевать на дополнительных занятиях, разносторонне развиваться. "Хорошист" - таких не должно быть в ее семье, только лучшие.

Работу Нина предпочитает ответственную – размениваться на мелочи не ее выбор.

Поздравления

Ниночка, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

 

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

 

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Я тебя сегодня, Нина,

С чистым сердцем поздравляю.

В радостные именины

Счастья искренне желаю!

 

Пусть прекрасные мгновенья

Твое сердце согревают,

Радости и вдохновенья

И добра тебе без края!

День ангела Якова: значение имени и поздравления в стихах

Пусть праздник в сердце входит,

И будет день светлей.

День ангела приходит

Для Ниночки моей.

 

Тебе желаю счастья,

Чтоб радостным мир был.

От всякого ненастья

Чтоб ангел сохранил.

Для Нины сегодня горят все огни,

И музыка звонко играет.

Желаем мы Нине, чтоб сбылись мечты,

Все то, что она пожелает.

Пусть каждое дело дается легко,

Пускай не подводит здоровье,

И в доме живут только смех и любовь,

И будет от близких подспорье.

Всегда загадочная Нина

Так грациозна и ранима,

Пронзителен, серьезен взгляд.

О ней повсюду говорят,

Ведь невозможно не заметить

ее. Как будто в лунном свете

Всегда находится она,

И вслед за ней цветет весна.

Тебе, я пожелаю, Нина,

Чтоб беды пролетали мимо,

А радости входили в дом

И оставались в доме том!

День ангела Артема: значение имени и поздравления в прозе

Для Нины только лучшие слова!

Для Нины все сегодня поздравленья!

Как хорошо, что нас судьба свела

В какое-то прекрасное мгновенье!

Ты – клад премудростей и добрая душа!

Пусть все тебе легко всегда дается!

Ты окружающих умеешь возвышать!

Пусть жизнь твоя дорогой длинной вьется!

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