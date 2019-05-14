Именины (День Ангела) Нины: значение имени и поздравления

В иврите существует слово "нин" – правнук, которое в женском роде звучит как Нина, что означает, соответственно, "правнучка". Вероятно, сотни лет назад, когда продолжительность жизни людей была гораздо меньше, чем сейчас, дожить до правнуков было большой редкостью, и такие случаи обязательно отмечались в виде особенного имени для правнучки.
В языке кечуа имя Нина означает "пожар" или "тлеющие угольки". Так называются коренные народы Анд, а также слово используется как женское имя. В шумерском языке Нин ("госпожа") – элемент имен богинь. Имя Нинос носил мифический основатель Ниневии и Ассирийской империи. Самая распространенная версия происхождения имени Нина связана именно с основателем Ассирийского государства ("царственная", "великая"). Имя Нина носила племянница патриарха Ювеналия, который донес до народов Грузии христианство, и в переводе с грузинского это имя означает "юность".
С арабского языка это имя переведут как "польза", с испанского – "девочка", в Америке его толкуют как "сильная". Имя Нина очень часто употребляется как сокращенная или уменьшительно-ласкательная форма разных имен, например, Антонина, Нинель, Катрина, Джованнина, Ангелина, Аннет, Аннина, Николина (Николь), Мартина, Стефания, Севастьян и другие.
В Нине обострено чувство самолюбия, именно оно не дает ей быть отстающей, но вот быть лидером Нина не хочет, предпочитает золотую середину. Она не любит, когда обсуждают ее дела и поступки, ей не хочется быть публичной личностью, хотя Нина очень ответственно относится к любой работе, и это может привести ее на пьедестал лидера.
Природное очарование, врожденное чувство такта, искреннее уважение окружающих – Нине всегда рады в любой компании. ей нетрудно найти себе достойного мужа, но из-за претенциозности, стремления к идеальному, ей, порой, трудно сохранить брак без ссор.
Нина начитана, любит детей, но стандарты оценки их поступков и успехов такие же, как если бы они были взрослыми. Они должны отлично учиться, успевать на дополнительных занятиях, разносторонне развиваться. "Хорошист" - таких не должно быть в ее семье, только лучшие.
Работу Нина предпочитает ответственную – размениваться на мелочи не ее выбор.
Поздравления
Ниночка, с Днем ангела тебя!
С праздником сегодня поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых и верных подруг и друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
Я тебя сегодня, Нина,
С чистым сердцем поздравляю.
В радостные именины
Счастья искренне желаю!
Пусть прекрасные мгновенья
Твое сердце согревают,
Радости и вдохновенья
И добра тебе без края!
Пусть праздник в сердце входит,
И будет день светлей.
День ангела приходит
Для Ниночки моей.
Тебе желаю счастья,
Чтоб радостным мир был.
От всякого ненастья
Чтоб ангел сохранил.
Для Нины сегодня горят все огни,
И музыка звонко играет.
Желаем мы Нине, чтоб сбылись мечты,
Все то, что она пожелает.
Пусть каждое дело дается легко,
Пускай не подводит здоровье,
И в доме живут только смех и любовь,
И будет от близких подспорье.
Всегда загадочная Нина
Так грациозна и ранима,
Пронзителен, серьезен взгляд.
О ней повсюду говорят,
Ведь невозможно не заметить
ее. Как будто в лунном свете
Всегда находится она,
И вслед за ней цветет весна.
Тебе, я пожелаю, Нина,
Чтоб беды пролетали мимо,
А радости входили в дом
И оставались в доме том!
Для Нины только лучшие слова!
Для Нины все сегодня поздравленья!
Как хорошо, что нас судьба свела
В какое-то прекрасное мгновенье!
Ты – клад премудростей и добрая душа!
Пусть все тебе легко всегда дается!
Ты окружающих умеешь возвышать!
Пусть жизнь твоя дорогой длинной вьется!