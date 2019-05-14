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Еврейская община Украины решила присвоить адвокату Трампа звание почетного мэра Анатевки

Еврейская община Украины решила присвоить адвокату Трампа звание почетного мэра Анатевки
09:05 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины: Главный раввин Украины сообщил, что адвокату Трампа присвоят звание почетного мэра Анатевки.

Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман заявил, что еврейская община решила присвоить Рудольфу Джулиани звание почетного мэра Анатевки - еврейского исторического городка.

Об этом он написал в Facebook.

Главный раввин Украины аргументировал это решение тем, что Джулиани - известный во всем мире как борец за права человека и неоднократно предоставлял всестороннюю поддержку важным еврейским инициативам.

"Именно поэтому мы приняли решение о присвоении Рудольфу Джулиани звание почетного мэра Анатевки - нашего исторического городка, воспетого Шолом-Алейхемом, родины Скрипача на крыше.

Вопреки обстоятельствам, надеемся, что он примет это звание. Это было бы большой честью для Анатевки и для всей еврейской общины", - заявил Моше Реувен Асман.

Анатевка - построенный на средства еврейской общины населенный пункт в Киевской области, который рядом с лагерем беженцев в Шполе является социально-адаптационным проектом.

По его словам, еврейская община "с огромным воодушевлением" восприняла новость о предстоящем визите Джулиани в Украине.

Главный раввин Украины сообщил, что Джулиани принял приглашение еврейской общины и организации American Friends of Anatevka - встреча была запланирована на 14 мая, но ее пришлось отложить, поскольку адвокат Трампа отменил свой визит в Украину.

"14 мая - это важная дата для Израиля и евреев всего мира, так как год назад в этот день по инициативе президента США Дональда Трампа посольство США перенесли в Иерусалим", - отметил Моше Реувен Асман.

"Наша община молится за президента США Дональдa Трампа, который сделал для еврейского народа больше, чем любой другой политик в мире за последние годы. И мы уверены, что он сможет сделать много хорошего для Украины", - добавил он.

Рудольф Джулиани отреагировал на заявление главного раввина Украины.

"Я ценю ваше понимание обстоятельств, которые заставили отменить мой визит. Пожалуйста, передайте мои поздравления вашей общине. Я уверяю вас, что мы можем перенести встречу в удобное для вас время. Я с нетерпением жду встречи с вами и вашей общиной. И я всегда с нетерпением жду приезда в Украину", - написал он.

Напомним, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заверил, что В.Зеленский узнал о скандале с приездом личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани из СМИ, и рассчитывает, что недоразумение в отношениях с представителями США будет решено.

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Дональд Трамп, Моше-Реувен Асман, Руди Джулиани, Анатевка.
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