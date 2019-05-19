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Турчинов: Украина уже никогда не будет частью "русского мира"

Турчинов: Украина уже никогда не будет частью "русского мира"
14:10 Вс, 19 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Турчинов заявил, что Украина должна сделать все для недопущения возвращения империи зла.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Украина должна сделать все, чтобы не допустить возвращения к империи зла, а также приложит усилия к возвращению всех политзаключенных.

"Должны сделать все, чтобы не допустить возвращения к империи зла, где возможны репрессии и геноцид! Приложим все усилия к возвращению домой всех политзаключенных и военнопленных! Помним, чтобы победить!" – говорится в сообщении, обнародованном в соцсети Facebook.

Отмечается, что Украина чтит память более полмиллиона украинцев - жертв политических репрессий коммунистического режима, которые подверглись жестоким пыткам и преследованиям.

Также отмечается, что Российская Федерация снова пытается захватить территории, изменить границы, стремятся уничтожить независимую Украину, а в российских тюрьмах и колониях пытают украинских соотечественников-патриотов.

"Слово "политзаключенный" вновь стало реальностью. Но Украина уже никогда не будет частью "русского мира". Наше государство самим своим существованием противоречит существованию режима Путина, ставит крест на возрождении и реванше тоталитарной советской империи!", - подчеркнули в пресс-службе.

Ежегодно, в третье воскресенье мая в Украине отмечается День памяти жертв политических репрессий, в этом году эта дата выпала на 19 мая.

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День памяти жертв политических репрессий отмечается согласно Указу Президента от 21 мая 2007 года, ежегодно в третье воскресенье мая, с целью чествования памяти жертв политических репрессий, привлечения внимания общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванным насильственным внедрением коммунистической идеологии.

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Александр Турчинов, СНБО, Политзаключенные, День памяти жертв репрессий.
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