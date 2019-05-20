Скачать
Среда, 22.05.2019
Нардеп: изменения к закону о выборах будут готовить в течение ночи
Нардеп: изменения к закону о выборах будут готовить в течение ночи
В Украину собирается вернуться экс-нардеп Онищенко
В Украину собирается вернуться экс-нардеп Онищенко
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Популярные актеры, которые оказались не такими как все (Фото)
Популярные актеры, которые оказались не такими как все (Фото)

День ангела Антона: значение имени и поздравления в прозе

Смотрите фото (4)
День ангела Антона: значение имени и поздравления в прозе
08:37 Пн, 20 Май 2019 Телеграф

Новости Украины: Это очень древнее римское родовое имя, поэтому точное значение не известно.

Имя Антон имеет латинские корни, происходит от римского родового имени Antonius (Антониус, Антоний). 

Возможно, что происходит от древнегреческого "антао" ("антео"), означающего "встречаться", "сталкиваться". есть трактовка имени, близкая к этому значению – "вступающий в бой", "противостоящий". Также есть версия, что корнем имени Антон является "антос" ("anthos") - "цветок".

Парное женское имя к имени Антон – Антония. А вот имя Антонида – это "дочь Антония". Варианты в других языках: Антуанетта, Антона. От родового имени Antonius появилось производное имя Антонин (Антонен), к которому парным женским именем является Антонина.

Уменьшительно-ласкательное обращение Тони впоследствии стало самостоятельным именем, хотя продолжает активно употребляться и в отношении имени Антон и его аналогов (в основном в европейских и англоязычных странах).

Церковный вариант имени Антон – Антоний, его носят многие святые и преподобные. Христианами особо почитаем преподобный Антоний Великий, который был одним из первых монахов, ведшим отшельническую жизнь. Люди сами стали его искать, чтобы прикоснуться к его мудрости.

Обладатель имени Антон – мужчина не без определенного обаяния, хотя он не обязательно использует его сознательно. Он предпочитает, чтобы другие любили его за разумные и тонкие качества своего разума, чем за соблазнительные способности, которыми он может обладать.

Это сдержанный и озабоченный человек, который, хотя и является довольно обаятельным и общительным, не любит много говорить о себе и остается довольно скрытным. Мужчина по имена Антон похож на человека, который родился, чтобы побеждать, он способен на динамизм и решительность, чрезвычайно убедителен и склонен быть ответственным за все свои поступки.

У Антона есть талант к организации, и он не ценит быструю работу, работу без основательности. его способность к труду значительна, у него практический подход и аналитическое мышление, он обладает скептической и критической манерой к оценке, как собственных усилий, так и усилий других людей. Эффективен в самозащите, иногда бывает довольно не сдержан в критике.

В сердечных вопросах это довольно застенчивый мужчина, скрывающий свою острую чувствительность за завесой безразличия, которая может заставить его казаться холодным и бесчувственным. Тем не менее, Антон обладает прекрасным нравственным характером. Чрезвычайно требовательный и избирательный в своих личных отношениях, он может остаться одиноким волком, если только ему не удастся найти родственную душу, супругу, с которой он мог бы разделить все. И выберет он ее в соответствии с общим интеллектуальным, культурным или духовным родством.

Поздравления

С большой радостью дарим тебе, Антон, свои поздравления с именинами! Пусть твой Ангел-хранитель помогает добиваться тебе всего в этой жизни, вдохновляет тебя на новые свершения и наполняет твою душу самыми чистыми и светлыми порывами! Качества лидера и победителя подарены тебе самими небесами, так будь же достоит своего имени!

Антон – в переводе с греческого языка означает "вступающий в бой". Так пусть же победа и успех всегда будут на твоей стороне! Будь всегда и во всем только первым. Пусть обаяние, очарование и широта твоей души располагают к тебе миллионы людей! А твой Ангел-хранитель обязательно тебе во все поможет! С днем Ангела и именинами.

***

Именины (День Ангела) Ирины: значение имени и поздравления

Дорогой Антон, в твой день Ангела мы с радостью поздравляем тебя с именинами! Желаем, чтоб твоя размеренная осторожность и трезвый подход к ситуации всегда вели тебя к победам на жизненном пути! Ты достоин быть лидером и вести за собой других. Никогда не сдавайся!

Антошка, сегодня день твоих именин! Мы тебя поздравляем и просим твоего Ангела, чтоб он оберегал тебя и радовал хорошими вестями каждый день!

***

С именинами тебя поздравляя, хочется пожелать тебе, Антоша, светлых мыслей, свежих идей, легких путей и надежных друзей!

Именины (День Ангела) Василия: значение имени и поздравления

Дорогой друг Антон, в праздник твоего имени хочется от души тебе пожелать быть достойным больших вершин. Желаю тебе, чтоб Ангел всегда приходил на помощь!

***

В день Ангела и именин для тебя, Антон, пусть все становится возможным, реальной становится любая мечта и достижимой – любая цель!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Праздник, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, Поздравления в стихах, Короткие поздравления, Поздравления с Днем рождения, Проза, 20 мая, Поздравления в картинках, Именины Антона, Поздравления с стихах, Поздравления с днем ангела, Поздравления с именинами, Поздравления с днем Антона.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
02 По словам главы АП, вопрос о мирном соглашении с РФ могут вынести на референдум
03 Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ
04 Зеленский назначил нового главу Администрации Президента Украины
05 Зеленский назначил первого помощника президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
&quot;Плохой знак&quot;: Парубий прокомментировал решение Зеленского
"Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь