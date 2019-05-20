День ангела Антона: значение имени и поздравления в прозе

Имя Антон имеет латинские корни, происходит от римского родового имени Antonius (Антониус, Антоний).
Возможно, что происходит от древнегреческого "антао" ("антео"), означающего "встречаться", "сталкиваться". есть трактовка имени, близкая к этому значению – "вступающий в бой", "противостоящий". Также есть версия, что корнем имени Антон является "антос" ("anthos") - "цветок".
Парное женское имя к имени Антон – Антония. А вот имя Антонида – это "дочь Антония". Варианты в других языках: Антуанетта, Антона. От родового имени Antonius появилось производное имя Антонин (Антонен), к которому парным женским именем является Антонина.
Уменьшительно-ласкательное обращение Тони впоследствии стало самостоятельным именем, хотя продолжает активно употребляться и в отношении имени Антон и его аналогов (в основном в европейских и англоязычных странах).
Церковный вариант имени Антон – Антоний, его носят многие святые и преподобные. Христианами особо почитаем преподобный Антоний Великий, который был одним из первых монахов, ведшим отшельническую жизнь. Люди сами стали его искать, чтобы прикоснуться к его мудрости.
Обладатель имени Антон – мужчина не без определенного обаяния, хотя он не обязательно использует его сознательно. Он предпочитает, чтобы другие любили его за разумные и тонкие качества своего разума, чем за соблазнительные способности, которыми он может обладать.
Это сдержанный и озабоченный человек, который, хотя и является довольно обаятельным и общительным, не любит много говорить о себе и остается довольно скрытным. Мужчина по имена Антон похож на человека, который родился, чтобы побеждать, он способен на динамизм и решительность, чрезвычайно убедителен и склонен быть ответственным за все свои поступки.
У Антона есть талант к организации, и он не ценит быструю работу, работу без основательности. его способность к труду значительна, у него практический подход и аналитическое мышление, он обладает скептической и критической манерой к оценке, как собственных усилий, так и усилий других людей. Эффективен в самозащите, иногда бывает довольно не сдержан в критике.
В сердечных вопросах это довольно застенчивый мужчина, скрывающий свою острую чувствительность за завесой безразличия, которая может заставить его казаться холодным и бесчувственным. Тем не менее, Антон обладает прекрасным нравственным характером. Чрезвычайно требовательный и избирательный в своих личных отношениях, он может остаться одиноким волком, если только ему не удастся найти родственную душу, супругу, с которой он мог бы разделить все. И выберет он ее в соответствии с общим интеллектуальным, культурным или духовным родством.
Поздравления
С большой радостью дарим тебе, Антон, свои поздравления с именинами! Пусть твой Ангел-хранитель помогает добиваться тебе всего в этой жизни, вдохновляет тебя на новые свершения и наполняет твою душу самыми чистыми и светлыми порывами! Качества лидера и победителя подарены тебе самими небесами, так будь же достоит своего имени!
Антон – в переводе с греческого языка означает "вступающий в бой". Так пусть же победа и успех всегда будут на твоей стороне! Будь всегда и во всем только первым. Пусть обаяние, очарование и широта твоей души располагают к тебе миллионы людей! А твой Ангел-хранитель обязательно тебе во все поможет! С днем Ангела и именинами.
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Дорогой Антон, в твой день Ангела мы с радостью поздравляем тебя с именинами! Желаем, чтоб твоя размеренная осторожность и трезвый подход к ситуации всегда вели тебя к победам на жизненном пути! Ты достоин быть лидером и вести за собой других. Никогда не сдавайся!
Антошка, сегодня день твоих именин! Мы тебя поздравляем и просим твоего Ангела, чтоб он оберегал тебя и радовал хорошими вестями каждый день!
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С именинами тебя поздравляя, хочется пожелать тебе, Антоша, светлых мыслей, свежих идей, легких путей и надежных друзей!
Дорогой друг Антон, в праздник твоего имени хочется от души тебе пожелать быть достойным больших вершин. Желаю тебе, чтоб Ангел всегда приходил на помощь!
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В день Ангела и именин для тебя, Антон, пусть все становится возможным, реальной становится любая мечта и достижимой – любая цель!