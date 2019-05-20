Членов Высшей квалификационной комиссии судей не пустили на рабочие места

Группа спортивных ребят, не представившись, заблокировали работу членов ВККС Украины. Все, что они о себе сообщили, так это то, что являются активистами. На вопрос, к какой организации они имеют отношение, молодые люди ответ не дали.
Об инциденте сообщается в пресс-службе ведомства. На место происшествия вызвали полицию, и на данный момент сотрудники службы остаются у входа здания комиссии. Не покидают место и сами "активисты", действия которых привели к срыву работы представителей Комиссии судей. Пленарное заседание сотрудников ведомства было сорвано, так как утром из-за заблокированного входа здания на рабочие места не попали глава ВККС Сергей Козьяков и его заместитель Станислав Щотка.
В сообщении также уточняется, что на повестке дня не включили вопрос о квалификационном оценивании судей. Данный пункт будет рассмотрен завтра, а на собрание по этому поводу приглашены 34 судьи Киевского административного окружного суда. В прошлый раз они не присутствовали на оценивании, которое было запланировано на 17 апреля, подав похожие справки о заболевании на ОРВИ. В результате неявки оценивание было переназначено на завтра, 21 мая.
Вместе с этим в Окружном суде признали, что у председателя ВККС нет полномочий, как и у его заместителя. На что в ведомстве заявили, что имеют соответствующие документы, которые подтверждают действенность полномочий Сергея Козьякова и Станислава Щотки.