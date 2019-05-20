Членов Высшей квалификационной комиссии судей не пустили на рабочие места

Новости Украины: Около двадцати неизвестных молодых людей не дали членам Высшей квалификационной комиссии судей попасть на свои рабочие места сегодня утром.

Группа спортивных ребят, не представившись, заблокировали работу членов ВККС Украины. Все, что они о себе сообщили, так это то, что являются активистами. На вопрос, к какой организации они имеют отношение, молодые люди ответ не дали.

Об инциденте сообщается в пресс-службе ведомства. На место происшествия вызвали полицию, и на данный момент сотрудники службы остаются у входа здания комиссии. Не покидают место и сами "активисты", действия которых привели к срыву работы представителей Комиссии судей. Пленарное заседание сотрудников ведомства было сорвано, так как утром из-за заблокированного входа здания на рабочие места не попали глава ВККС Сергей Козьяков и его заместитель Станислав Щотка.

В сообщении также уточняется, что на повестке дня не включили вопрос о квалификационном оценивании судей. Данный пункт будет рассмотрен завтра, а на собрание по этому поводу приглашены 34 судьи Киевского административного окружного суда. В прошлый раз они не присутствовали на оценивании, которое было запланировано на 17 апреля, подав похожие справки о заболевании на ОРВИ. В результате неявки оценивание было переназначено на завтра, 21 мая.

Вместе с этим в Окружном суде признали, что у председателя ВККС нет полномочий, как и у его заместителя. На что в ведомстве заявили, что имеют соответствующие документы, которые подтверждают действенность полномочий Сергея Козьякова и Станислава Щотки.