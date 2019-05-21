Шефчович: Украине важно завершить все необходимые мероприятия для старта нового рынка э/э

Новости Украины: 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск новой модели оптового рынка э/э во исполнение закона "О рынке э/э".

Европейская комиссия считает реформу энергетического сектора одним из важнейших заданий для Украины и отмечает важность своевременного завершения всех мероприятий, необходимых для старта с 1 июля нового оптового рынка электрической энергии.

"Чрезвычайно важно завершить все необходимые действия, направленные на то, чтобы 1 июля заработал либерализированный рынок электроэнергии", – заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в ходе брифинга в Киеве в понедельник.

Как сообщалось, на июль 2019 года в Украине намечен запуск новой модели оптового рынка э/э во исполнение закона "О рынке э/э", принятого в апреле 2017 года. Предполагается переход от работы по модели "единого покупателя" к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, поставщиками, введение балансирующего рынка, рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка.