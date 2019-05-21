Суд продлил срок ареста Чернобука

Новости Украины: Срок меры пресечения Валерию Чернобука в виде содержания под стражей продлен до 27 июня.

Голосеевский райсуд Киева оставил под стражей бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука, подозреваемого в государственной измене. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым, такое решение суд вынес сегодня, 20 мая.

Срок меры пресечения Чернобука в виде содержания под стражей продлен до 27 июня.

3 ноября 2018 г. в Киеве правоохранители задержали Чернобука, который находился в розыске по подозрению в совершении госизмены в должности председателя Апелляционного суда Автономной Республики Крым. Чернобук занимал эту должность с декабря 2011 года по июль 2014 года, а с июля 2014 года был судьей Апелляционного суда Днепропетровской области.

5 ноября Голосеевский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.