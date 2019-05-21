Приметы и обряды на 21 мая – День Ивана Богослова, День Арсения пшеничника

Новости Украины: В народном календаре дата 21 мая получила названия Иван Богослов, Арсений пшеничник, Иванов день, Иван долгий, Иван пшеничник.

В православной церкви 21 мая почитают память святого Иоанна Богослова – одного из самых любимых учеников Иисуса Христа. Согласно существующему преданию, евангелист и апостол Иоанн Богослов был сыном Саломии – дочери святого Иосифа обручника, и Зеведея. Был призван Иисусом Христом одновременно со своим старшим братом Иаковом стать учеником. Был свидетелем многих чудес Христа и принимал самое непосредственное участие в его жизни, став свидетелем самых важных событий. Присутствовал при Преображении Господнем, и именно Иоанну Христос поручил заботу о Марии после его смерти.

Также Иоанн Богослов известен как автор Евангелия, а также Апокалипсиса – единственной пророческой книги Нового Завета. Его Иоанн написал на острове Патмос.

Преставление Иоанна было чудесным. Он повелел одному из своих учеников закопать его живым, но через некоторое время выяснилось, что тела в могиле нет. Однако каждый год из могилы святого апостола выступал прах, обладавший целительной силой.

По примете 21 мая пекли специальные пироги, которые не ели, а выносили за деревню и раздавали прохожим. Перед этим молились. Чтобы встретить хорошего человека, с которым можно было бы разделить трудовой хлеб. Считалось дурным знаком не встретить прохожего 21 мая, и в этом случае, чтобы не накликать беду, скармливали пирог птицам, произнося специальный заговор. Также принято было продолжать работы в поле, сеять пшеницу, выгонять лошадей на помощь крестьянам.

Народные приметы

Погожий день – летом грибов немного будет

Дождливый день – примета того, что грибы вырастут Черемуха обильно цветет – мокрое лето будет

Луна покрыта дымкой – скоро погода ухудшится

Как только листья дуба распускались – можно сеять теплолюбивые культуры, поскольку почва уже прогревается хорошо

Если вспахать землю во время последней четверти полнолуния, то поле, по примете, будет чистым и без сорной травы

Черемуха 21 мая цветет – пора пшеницу сеять

Небо вечером окрашивается в красный цвет – погода в ближайшие дни будет хорошей. Если же небо красное утром – будет дождь

По примете, если облака плывут по направлению вверх – будет ясный день, и наоборот.

Тучи в одну кучу сбиваются – жди ненастья

Что первое зацветет – трава или пшеница, тот урожай и будет богатым.