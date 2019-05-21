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В Украине сегодня стартует ВНО

В Украине сегодня стартует ВНО
07:44 Вт, 21 Май 2019 Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Во вторник, 21 мая, состоится внешнее независимое оценивание по математике.

21 мая в Украине началась основная сессия внешнего независимого оценивания. Первым будет оцениваться уровень знаний по математике.

Допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50. При себе необходимо иметь оригинал сертификата внешнего независимого оценивания, паспорт, приглашение-пропуск для участия в ВНО. Если участник тестирования не будет иметь при себе хоть одного из этих документов, его не допустят до пункта ВНО.

Тестирование начнется в 11:00. Абитуриенты имеют право иметь при себе две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета и прозрачную бутылку с водой.

На решение 33 заданий у потенциальных абитуриентов отведено 180 минут. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, — 62.

Во время прохождения теста по математике участникам тестирования запрещено пользоваться линейкой, карандашом, циркулем и калькулятором.

Старт ВНО 2019: график проведения тестирования

Также запрещено проносить в пункт тестирования средства связи, технические устройства, печатные или рукописные материалы, не предусмотренные процедурой тестирования.

В общем ВНО будут сдавать по 11 предметам. Обязательное тестирование — тесты по украинскому языку и литературе, а также история или математика на выбор. Абитуриенты также могут сдавать экзамен по иностранным языкам (английский, немецкий, испанский и французский), химии, физике, биологии и географии.

Основная сессия ВНО закончится тестом по химии — 13 июня. Результаты тестирования будут объявлены до 25 июня.

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Все по теме:

ВНО, Образование, Выпускники, ВНО-2019, Сессия внешнего независимого оценивания.
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