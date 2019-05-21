День ангела Ивана: значение имени и поздравления в стихах

Новости Украины: Имя Иван происходит от древнеиудейского Иоанн и в переводе означает "помилованный Богом".

Имя Иван – самое русское имя. Во время Великой Отечественной войны немцы именно так называли всех русских. На латыни имя Иван читается как Айван. Во второй половине ХХ века мода на славянские имена распространилась в испаноязычных и португалоязычных странах, в этих странах помимо родных для них имен Хуан и Жан появились имена Иван и Эван.

У имени Иван множество аналогов в различных странах. Так, например, в Германии Ивана будут звать Иоганн, Йоханн, Ганс, в Италии – Джованни, Джанни, в Англии – Джон, во Франции – Жан, в Армении – Ованес, Оганес, в Испании – Хуан, в Сербии – Йован, в Финляндии, Эстонии, Швеции – Юхан, в Грузии – Вано, в Польше, Чехии, Нидерландах – Ян, у мусульман – Яхья (исламский пророк, соответствующий библейскому Иоанну Крестителю).

Для имени Иван существуют женские формы этого имени – Иоанна, Иванна. Существует ударение в имени Иван как на первый, так и на второй слоги.

Имя Жан (французский аналог имени Иван) дало в средневековой Англии такие формы имен как Джон, Джек, Джейк, Джекки. В современности эти все имена стали самостоятельными. Также от имени Жан было образовано много женских имен – Жанна, Джейн, Джин, Джанин, Жаннета. Все они также ведут свою самостоятельную жизнь. От имени Ян появились имена – Яна, Янина.

Не стоит путать европейское имя Жан, Джанни с мусульманским именем Джан, которое на латинице может записываться идентично, а в имени произноситься и как Джан, и как Жан.

Иван – активный и волевой человек, отличающийся завидной быстротой реакции. По складу характера Ваня – холерик, поражающий окружающих своим взрывным характером.

Мужчина с именем Иван обладает широкой, разносторонней натурой. При этом он сторонник сохранения обычаев. Ваня относится к тому числу мужчин, которые высоко ценятся среди других людей. Он открыт и отзывчив, не замедлит помочь.

Иван не наделен в должной мере интуицией. Он часто не может выбрать, сильно нервничает и в итоге совершает промах. Мужчина не обладает быстрым умом. Он может долго обдумывать одну проблему, не в состоянии быстро принимать решение.

Иван не приемлет компромиссов. Он обладает высокой нравственностью, очень предан близким. если друзья допускают в общении с ним какой-либо нечестный поступок, то это очень ранит Ивана.

Среди увлечений Ивана обязательно присутствуют рыбалка и футбол. Кроме того, мужчина старается быть в курсе всех политических событий. Он всегда рад гостям и готов заводить новые знакомства.

Для Ивана нет ограничений в профессиях. С одинаковой вероятностью он может стать и мастером-лесорубом, и возвышенным поэтом, и смелым летчиком. Душа этого человека полностью открыта миру.

Поздравления

Пусть добрый ангел жизнь твою хранит,

Пускай печаль твой адрес забывает,

Пусть горе без оглядки от тебя бежит,

Пускай друзья надежные окружают.

Ваня, с именинами тебя поздравляем,

Крепкого здоровья, удачи искренне желаем,

Всех благ тебе, достатка и добра,

Пусть будет благосклонною всегда судьба.

С днем ангела тебя, Иван, поздравить рады,

Пускай исчезнут на твоем пути все преграды,

Пускай дорога жизни будет светлой и красивой,

Пускай судьба твоя будет самой счастливой.

Пусть все мечты твои сбываются,

Пусть все обиды забываются,

Пусть каждый день приносит вдохновенье,

Пускай отличным будет настроенье.

Процветанья тебе пожелаю,

Вдохновенья, успехов, любви

В Именины сегодня я, Ваня,

И главное счастье храни!

Разносторонний очень он

И любознательный без меры.

Иван, кем хочет может стать,

Со всем он справится умело.

Твой Ангел Богом тебе дан,

Чтоб охранял тебя, Иван.

И он всю жизнь тебя хранит

От глупых ссор и от обид.

Он помогает жить светло,

Удачу дарит и тепло.

И в день светлейших именин

ему признайся, что любим.

Поставь свечу под образа

И загляни ему в глаза,

Постичь попробуй и понять

Того, кто призван охранять.

Когда твой Ангел, твой святой

День этот празднует с тобой,

Поздравить рады мы тебя,

Обоих трепетно любя!

С днем ангела Ваню поздравить

С тобой мы сегодня спешим,

И честность, и доблесть прославить

Сегодня всем сердцем хотим.

Семья пусть тобою гордится,

И в жизни пускай повезет,

Желаю скорее влюбиться,

Пусть сердце от счастья поет!

С Именинами,Ваня,

пусть чудо-желанья

исполняются все...

И дорогу весне

ты в сердце открой...

И поверь: мы с тобой!

Солнце пусть тебе улыбается,

А счастье пожмет, Ваня, руку,

Фортуна с тобою пусть знается,

И жизнь пусть не знает скуки!