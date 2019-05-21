Погода испортится: циклон несет в Украину дожди и похолодание

Новости Украины: В Украине в ближайшие дни сохранится теплая погода, но ожидаются грозовые кратковременные дожди.

В ближайшие сутки, 21 мая, западная часть Украины окажется в более прохладной воздушной массе в зоне активного атмосферного фронта, который принесет грозовые дожди, наиболее интенсивные - в Карпатском регионе, сообщает Укргидрометцентр.

На остальной территории еще сохранится теплая погода, хотя дневная температура в большинстве областей станет чуть ниже,

В западных и Житомирской областях ожидаются грозовые дожди, на Закарпатье и Прикарпатье значительные, в Карпатах сильные дожди; температура ночью 8-14°, днем 16-22°. На остальной территории - небольшой кратковременный дождь, местами гроза, лишь в восточных и большинстве южных областей без осадков; температура ночью 11-16°, на крайнем востоке 7-12°, днем 21-26°. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, на западе местами шквалы 15-20 м/с.

В Киеве ночью - без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 23-25°.

20 мая на 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 18-23°; в Днепре возле Киева 18°.

Прогноз погоды на 21 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 21 мая в городах Украины:

Ужгород – дождь, ночью +10...+12, днем +16...+18

Львов – дождь, ночью +10...+12, днем +16...+18

Ивано-Франковск – дождь, ночью +10...+12, днем +17...+19

Тернополь – дождь, ночью +10...+12, днем +17...+19

Черновцы – дождь, ночью +11...+13, днем +18...+20

Хмельницкий – дождь, ночью +11...+13, днем +18...+20

Луцк – дождь, ночью ночью +10...+12, днем +18...+20

Ровно – дождь, ночью ночью +10...+12, днем +18...+20

Житомир – дождь, ночью +13...+15, днем +21...+23

Винница – дождь, ночью +12...+14, днем +21...+23

Одесса –дождь, ночью +13...+15, днем +23..+25

Николаев – ясно, ночью +13...+15, днем +23...+25

Херсон – ясно, ночью +14...+16, днем +23...+25

Симферополь – ясно, ночью +13...+15, днем +23...+25

Кропивницкий – дождь, ночью +13...+15, днем +23...+25

Черкассы – дождь, ночью +13...+15, днем +23...+25

Чернигов – дождь, ночью +12...+14, днем +22...+24

Сумы – ясно, ночью +11...+13, днем +23...+25

Полтава – дождь, ночью +13...+15, днем +23...+25

Днепр – дождь, ночью +14...+16, днем +24...+26

Запорожье – ясно, ночью +14...+16, днем +24...+26

Донецк – ясно, ночью +9...+11, днем +23...+25

Луганск – ясно, ночью +6...+10, днем +23...+25

Харьков – ясно, ночью +8...+10, днем +23...+25

Киев – ождь, ночью +13...+15, днем +23...+25

В среду, 22 мая, в Украине ожидаются кратковременные дожди (в северных областях небольшие), местами грозы. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°, на западе 16-21°. В Киеве - небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 20-22°.

Прогноз погоды на 22 мая, фото: meteo.gov.ua

23 мая в Украине переменная облачность, кратковременные дожди (в северных областях небольшие), местами грозы. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура днем 19-24° тепла, в западных областях 16-21°, в южных областях 22-27°. 22-23 мая в столице также переменная облачность, небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°.

Прогноз погоды на 23 мая, фото: meteo.gov.ua

24-25 мая в Украине кратковременные дожди, грозы (ночью местами). Температура ночью 9-15°; днем 19-24°, в западных областях 15-20°, 24 мая на юге и востоке страны до 26°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 8-13°.

24-25 мая синоптики также прогнозируют в Киеве кратковременные дожди, грозы (ночью местами). Температура ночью 9-14°, днем 19-24°.

Прогноз погоды на 24 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 25 мая, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов.Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней.

Первый месяц лета начнется похолоданием и короткими дождями, а уже со второй декады придет настоящая жара. Столбики термометров с 14-15 июня перевалят за отметку в 30 градусов тепла.

Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.

Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.