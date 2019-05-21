Интересовался новым президентом и ждет книгу: правозащитница рассказала о разговоре с Сенцовым

Новости Украины: Правозащитница Зоя Светова поговорила по телефону с украинским режиссером Олегом Сенцовым, который находится в российской колонии.

Российская правозащитница Зоя Светова сообщила, что разговаривала по телефону с Олегом Сенцовым, который "был бодр" и сообщил, что скоро выйдет новая книга его рассказов.

Об этом Светова написала на своей странице в Facebook.

"Только что поговорила по телефону с Олегом Сенцовым. Он передавал всем большой привет. И особый привет Андрею Звягинцеву (российский кинорежжисер - ред.). Сказал, что скоро выйдет новая книга его рассказов. Был бодр, подтрунивал надо мной, как всегда. Интересовался новым президентом Украины, то есть, спрашивал, что я о нем думаю. Вот как-то так", - написала правозащитница.

Украинского режиссера Олега Сенцова задержали российские спецслужбы в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20-ти годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Задержанный вместе с ним активист Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали. Сенцов отбывает наказание в городе Лабытнанги на севере России, Кольченко находится в колонии города Копейск на Урале.

После 145 дней голодовки с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах, Сенцов «письменно согласился на прием пищи». Он назвал это «вынужденной мерой из-за угрозы насильственного кормления».

Правозащитная организация Amnesty International заявила, что принудительное кормление является пыткой.

25 октября 2018 года Сенцову присудили премию Европарламента «За свободу мысли» имени Сахарова.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных. Петицию на сайте Белого дома с призывом спасти осужденного в России Олега Сенцова подписали более 100 тысяч человек.