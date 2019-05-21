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Мать пленного моряка пожаловалась на условия содержания сына в СИЗО РФ

Мать пленного моряка пожаловалась на условия содержания сына в СИЗО РФ
16:08 Вт, 21 Май 2019 Телеграф По материалам: УНН

Новости Украины: Мать украинского военнопленном моряка Владислава Костишина Людмила пожаловалась, что украинским морякам не оказывают медицинскую помощь и не дают общаться с родственниками.

Мать одного из украинских военнопленных моряков Владислава Костишина Людмила пожаловалась, что морякам, которых содержат в СИЗО "Лефортово", не предоставляют медицинскую помощь, а также существуют сложности с допуском к ним адвоката.

Она отметила, что только украинскому моряку Василию Сороке была оказана медицинская помощь. Ранее сообщалось, что он был прооперирован после того, как при задержании его ранили в руку. Адвокат Сергей Бадамшин заявил, что на восстановление функций руки у украинского военнопленного моряка уйдет около года. Ранение руки оказалось серьезнее, чем предполагалось. Выяснилось, что сухожилия сгибателей 2-4 пальцев руки были не просто повреждены осколком, а напрочь отсутствовали.

Мать Костишина пожаловалась, что у нее нет возможности пообщаться с сыном даже по телефону, не то, чтобы увидеться.  Кроме того, письма с дома ему не передают, адвокатов тоже не пускают. Очевидно, что на украинских военнопленных моряков пытаются оказать психологическое давление. Она добавила, что радует только то, что в России есть волонтеры, которые оказывают им помощь.

Полозов: К пленным украинским морякам не могут попасть адвокаты

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу". В процессе, были захвачены в плен 24 украинских моряка, а нескольких ранили.

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Все по теме:

Мать, Запрет, Общение, Медицинская помощь, Украинский военнопленный моряк, Владислав Костишин, не пускают адвоката.
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