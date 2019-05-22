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Командира КПВВ "Новотроицкое" задержали на взятках

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Командира КПВВ "Новотроицкое" задержали на взятках
01:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины: Военная прокуратура совместно с ГБР и МВД задержали командира КПВВ "Новотроицкое" за систематическое вымогательство.

Военная прокуратура совместно с Государственным бюро расследований и МВД задержали заместителя командира Донецкого пограничного отряда, командира отделения КПВВ "Новотроицкое" и 6 инспекторов пограничной службы за систематическое вымогательство. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.

“Военная прокуратура совместно с ГБР и МВД задержали за систематическое вымогательство заместителя Донецкого пограничного отряда, командира отделения КПВВ "Новотроицкое" и 6 инспекторов пограничной службы”, - написал Луценко.

Генпрокурор добавил, что всего зафиксировано свыше 70 фактов вымогательства средств на сумму около 600 тыс. грн у перевозчиков.

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Взятка, Вымогательство, Новотроицкое, Командира КПВВ, "Новотроицкое" задержаны на взятке.
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