Сегодня День Николая Чудотворца: что нельзя делать этот день

Новости Украины: Никола Летний - день народного календаря приходящийся на 22 мая, когда православная церковь празднует перенесение мощей святителя Николая Чудотворца.

Православные украинцы 22 мая отмечают День Николая Чудотворца. Этот святой опекает и помогает всем странникам, тем, кто находится далеко от дома, а также детям.

День Николая Чудотворца отмечается два раза в году: 19 декабря – День Святого Николая, и летом – 22 мая. Весенний праздник имеет множество названий: Николай Чудотворец, Никола летний, Никола вешний, Никола с теплом, Травный день, Никола милостивый, морской.

По традиции в день праздника молятся Николаю Угоднику, чтобы он помог вырастить хороший урожай, уберег посевы от морозов и сильных ливней, а крестьянам дал сил преодолеть тяжелые дни посевных.

На Николу Вешнего и по сей день проводят молебны, чтобы получить покровительство святого, попросить его о благополучии и здоровье.

Николай Чудотворец является покровителем моряков и всех, кто так или иначе связан с водной стихией. Именно поэтому до 22 мая не купались в водоемах. На каждом судне есть икона с изображением святого. Ему молятся, чтобы стихия не стала причиной разного рода бед.

По обычаю в день праздника до зари умываются росой и ходят по ней босиком, чтобы хвори отступили. Девушки умываются каплями росы, чтобы надолго сохранить красоту и молодость, а парни благодаря такому обряду набираются сил.

По традиции 22 мая в церкви освящают семена и окропляют их святой водой. Также семена заговаривают для того, чтобы собрать богатый урожай.

Что нельзя делать в праздник

В это день ни в коем случае нельзя отказывать в помощи нуждающимся, иначе на долгих 7 лет в вашей семье поселится бедность.

На святого Николая нельзя стричься, наши предки верили, что в этот день даже запрещено брать в руки ножницы.

Что можно делать в праздник

Сходите в церковь и помолитесь святому, искренне попросите его о благополучии или здоровье. Наши предки верили, что Николай Чудотворец слышит все просьбы и передает их, потому что находится ближе всех к Господу.

Как ни удивительно, но в этот день нет запрета на труд, наоборот, он даже приветствуется. С самого утра хозяйки занимаются генеральной уборкой и наводят чистоту, а все потому, что святой Николай не любит беспорядка.

Если у вас имеются долги, нужно постараться отдать их до этого праздника, иначе весь год будете испытывать финансовые трудности.

Если вы собираетесь в скором времени играть свадьбу, то обязательно сходите в церковь и попросите помощи и защиты у святого, так как Николай Чудотворец покровительствует влюбленным.

Чтобы сохранить красоту и здоровье, нужно умыться утренней росой и походить по траве босиком.

В этот день незамужние девушки гадают на суженого и просят Николая Угодника послать им хорошего мужа и счастливую судьбу.