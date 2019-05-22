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Когда выпускной и последний звонок 2019 в Украине

Когда выпускной и последний звонок 2019 в Украине
09:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Когда в Украине будут отмечать выпускной и последний звонок.

В течении последних нескольких лет выпускной празднуют после прохождения ВНО. Однако, это лишь рекомендованный период, ведь многие школы выбирают тот день, когда проходит последний звонок. В этом году он прозвенит для всех выпускников 24 мая.

В этом году, дату выпускного 2019 назначили на 22 июня – сразу после последнего теста ВНО. Выпускной вечер – отличный повод расслабиться после тяжелых испытаний и настроиться на вступительную кампанию, которая начинается в июле.

Официальной и четко определенной даты для празднования выпускного в Украине нет. Итак, выбирать дату для празднования можно любую – от 24 мая включительно. Эти даты можно совместить, отпраздновать и последний звонок, и выпускной вечер. Это решение принимает индивидуально каждая школа в Украине.

Последний звонок для выпускников 2019-го года прозвучит традиционно в последнюю пятницу весны – 24 мая. А сессия ВНО 2019 уже началась: 21 мая состоялось первое тестирование по математике.

21 мая в Украине началась основная сессия внешнего независимого оценивания

После окончания внешнего независимого тестирования и объявления его результатов выпускники смогут попрощаться со школами и начнут свою взрослую жизнь. Чаще всего дата выпускного вечера назначается уже после окончания ЕГЭ, чтобы выпускники не отвлекались от подготовки.

Сколько выпускников в 2019 году

В Министерстве образования и науки сообщают, что в 2019 году выпускников будет немного. Это связано с пиком спада рождаемости в Украине в 2001-2002 годах. В последующие годы рождаемость фиксировали на немного высшем уровне, поэтому в ближайшее время количество выпускников будет расти.

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Все по теме:

ВНО, Школы, Выпускники, Выпускной вечер, Последний звонок 2019.
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