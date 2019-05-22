Троица-2019: когда и сколько отдыхаем

Православных христианский праздник Троица переходящий и празднуется спустя 50 дней после Пасхи. В 2019 году он припадает на 16 июня.
В Украине Троица является национальным праздником. Кроме того, она является выходным днем. В 2019 году Троица припадает на воскресение, 16 июня. Праздник также называют Пятидесятницей.
Троица 2019: когда отмечается, дата
В этом году Пасха отмечалась 28 апреля. Таким образом, дата Троицы 2019 в Украине приходится на 16 июня, воскресенье. Этот день — официальный выходной в нашей стране.
Выходные на Троицу 2019
В июне украинцев ждет дополнительный выходной в честь Троицы.
Согласно постановлению Кабмина, если праздничный день приходится на воскресенье, он автоматически переносится на следующий за ним понедельник. Таким образом, на Троицу 2019 будет три выходных подряд: с субботы, 15 июня, до понедельника, 17 числа.
Троица: традиции праздника
Утро Троицы верующие начинают с посещения храмов. После окончания службы принято освящать заранее подготовленные травы и букеты. Придя домой, цветы можно разбросать по огороду, полю, чтобы лучше был урожай. Часть освященного букета прячут под крышу дома (для защиты от зла), часть - высушивают для приготовления лекарственных отваров (например, ромашку, чабрец, василек, зверобой, мяту). В этот день украинцы ходят друг к другу в гости, накрывают праздничные столы, навещают усопших родственников на кладбище. Для молодежи зеленые праздники - день веселья и гуляний.
Кроме того, в этом месяце еще один государственный праздник - День Конституции Украины, который приходится на пятницу, 28 июня. Украинцы будут отдыхать с 28 по 30 июня включительно.
Календарь на июнь 2019:
- общее количество календарных дней - 30;
- рабочие дни - 18;
- выходные в марте - 12 (1, 2, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 29, 30)
Напомним, наиболее популярными для украинцев праздниками являются Рождество Христово, Пасха и Новый Год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии осенью 2018 года.
На предложение выбрать из списка наиболее важные и любимые праздники, 82,2% респондентов выбрали Рождество, 81,7% - Пасху, 75,3% - Новый год.