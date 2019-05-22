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Троица-2019: когда и сколько отдыхаем

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Троица-2019: когда и сколько отдыхаем
13:43 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: На праздник Троицы 2019 украинцы будут отдыхать три дня подряд - с 15 по 17 июня.

Православных христианский праздник Троица переходящий и празднуется спустя 50 дней после Пасхи. В 2019 году он припадает на 16 июня.

В Украине Троица является национальным праздником. Кроме того, она является выходным днем. В 2019 году Троица припадает на воскресение, 16 июня. Праздник также называют Пятидесятницей.

Троица 2019: когда отмечается, дата

В этом году Пасха отмечалась 28 апреля. Таким образом, дата Троицы 2019 в Украине приходится на 16 июня, воскресенье. Этот день — официальный выходной в нашей стране.

Выходные на Троицу 2019

В июне украинцев ждет дополнительный выходной в честь Троицы.

Праздники и выходные: сколько дней украинцы будут отдыхать в июне

Согласно постановлению Кабмина, если праздничный день приходится на воскресенье, он автоматически переносится на следующий за ним понедельник. Таким образом, на Троицу 2019 будет три выходных подряд: с субботы, 15 июня, до понедельника, 17 числа.

Троица: традиции праздника

Утро Троицы верующие начинают с посещения храмов. После окончания службы принято освящать заранее подготовленные травы и букеты. Придя домой, цветы можно разбросать по огороду, полю, чтобы лучше был урожай. Часть освященного букета прячут под крышу дома (для защиты от зла), часть - высушивают для приготовления лекарственных отваров (например, ромашку, чабрец, василек, зверобой, мяту). В этот день украинцы ходят друг к другу в гости, накрывают праздничные столы, навещают усопших родственников на кладбище. Для молодежи зеленые праздники - день веселья и гуляний.

Кроме того, в этом месяце еще один государственный праздник - День Конституции Украины, который приходится на пятницу, 28 июня. Украинцы будут отдыхать с 28 по 30 июня включительно.

Календарь на июнь 2019:

- общее количество календарных дней - 30;

- рабочие дни - 18;

- выходные в марте - 12 (1, 2, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 29, 30)

Напомним, наиболее популярными для украинцев праздниками являются Рождество Христово, Пасха и Новый Год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии осенью 2018 года.

На предложение выбрать из списка наиболее важные и любимые праздники, 82,2% респондентов выбрали Рождество, 81,7% - Пасху, 75,3% - Новый год.

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Праздники, Июнь, День Конституции Украины, День Святой Троицы, Календарь 2019, Троица 2019, Выходные в июне 2019, Выходные на Троицу, Когда Троица 2019.
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