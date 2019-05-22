В Украине будет введен учет ДТП

Новости Украины: Кабинет министров Украины сегодня, 22 мая, утвердил проект постановления МВД "Некоторые вопросы ведения учета дорожно-транспортных происшествий".

Кабинет министров Украины регламентировал вопрос ведения учета дорожно-транспортных происшествий.

Согласно постановлению, предусматривается утверждение учета, который обеспечит выявление и анализ причин совершения дорожно-транспортных происшествий, упорядочения процедуры взаимодействия между субъектами, которые владеют информацией о совершении ДТП для уменьшения травматизма и смертности на дорогах Украины, а также снижение объемов материальных убытков от этих событий на общегосударственном уровне

"Получение объективных и полных данных об обстоятельствах дорожно-транспортных происшествий является непременной предпосылкой осуществления оценки состояния аварийности на дорогах Украины, выявление причин этих событий, разработка и принятие научно обоснованных мер для обеспечения безопасности дорожного движения", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Напомним, в Днепре во время дорожно-транспортного происшествия столкнулись 3 автомобиля, погибли 3 человека, среди них 11-летний мальчик, виновник аварии задержан.