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Портнов был допрошен в ГПУ

Портнов был допрошен в ГПУ
23:45 Ср, 22 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Портнова допросили в Генпрокуратуре как свидетеля по делам Майдана.

Бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов был допрошен в Генеральной прокуратуре Украины в среду в качестве свидетеля по делам Майдана, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" руководитель управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Позвонил утром его адвокат следователям и попросил о допросе, так как в понедельник, (27 мая - дата, на которую Портнов вызывался – Ред.) его не будет в Украине", - рассказал Горбатюк.

По его словам, следователи согласились и провели допрос в среду.

"Это был предварительный допрос, будут еще дополнительные", - добавил руководитель управления спецрасследований.

Портнов в Телеграм-канале также рассказал о проведенном допросе.

Бывший заместитель главы АП Портнов вернулся в Украину

"На допросе сообщил о роли главы Департамента специальных расследований Горбатюка и руководства Генеральной прокуратуры в сокрытии массовых убийств на Майдане. Теперь у следователей будет чуть больше работы, - они должны следственным путём проверить указанную информацию, допросить своих собственных руководителей и внести это всё в реестр досудебных расследований", - сообщил он.

По словам Портнова, в Генпрокуратуре он пробыл 3,5 часа.

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ГПУ, Андрей Портнов, Сергей Горбатюк.
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