Скачать
Четверг, 23.05.2019
"Россия "не нашла" 80 украинских пленных": Марчук о нюансах обменного процессах
"Россия "не нашла" 80 украинских пленных": Марчук о нюансах обменного процессах
Представитель Зеленского рассказал об идеологии партии "Слуга Народа"
Представитель Зеленского рассказал об идеологии партии "Слуга Народа"
Шахтер и Динамо разошлись миром в Харькове
Шахтер и Динамо разошлись миром в Харькове
The New York Times включил Алену Савраненко (Alyona Alyona) в список самых интересных исполнителей Европы
The New York Times включил Алену Савраненко (Alyona Alyona) в список самых интересных исполнителей Европы

Главнокомандующий НАТО: Сотрудничество с Киевом будет набирать обороты

Главнокомандующий НАТО: Сотрудничество с Киевом будет набирать обороты
03:11 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины: Новый главком НАТО заявил о планах расширить военную поддержку Украины.

Новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс, который был назначен на эту должность в начале мая, на пресс-конференции по итогам заседания военного комитета альянса заявил, что НАТО будет и дальше предоставлять военную поддержку Украине, информирует УНН.

"Что касается поддержки Украины со стороны США, то мы будем продолжать сильное сотрудничество в сфере обучения, которое у нас было в последние годы", — заявил он.

По его словам, сотрудничество с Киевом будет продолжаться и набирать обороты для того, что Украина могла обеспечить защиту своих территорий.

Столтенберг анонсировал юбилейный саммит НАТО в стране-основателе

В свою очередь председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что на полях заседания провел встречу с бывшим главой Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктором Муженко, который был уволен новым украинским президентом Владимиром Зеленским 21 мая.

По словам Пича, альянс подтвердил экс-главе Генштаба ВСУ приверженность в дальнейшей поддержке Украины в оборонной сфере.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАТО, Стюарт Пич, Тод Уолтерс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 1:1 Динамо: события матча (Видео)
02 "Я рыдала": звезда "Игры престолов" рассказала о том, как не могла смириться с финалом сериала (Видео)
03 Указы Зеленского: Порошенко призывает демократов не допустить реванша
04 Порошенко о референдуме по мирным соглашениям с РФ: Есть опасения, что это капитуляция
05 Саакашвили попросил у Зеленского вернуть гражданство
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеркаль останется в МИД
Зеркаль останется в МИД
Портнов был допрошен в ГПУ
Портнов был допрошен в ГПУ
Лещенко будет допрошен в ГПУ по делу Манафорта
Лещенко будет допрошен в ГПУ по делу Манафорта
Маск уверен, что спутниковый интернет SpaceX заработает уже в 2020 году
Маск уверен, что спутниковый интернет SpaceX заработает уже в 2020 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь