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Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний созывает Священный синод

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний созывает Священный синод
16:13 Чт, 23 Май 2019 Телеграф

Новости Украины: Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в пятницу, 24 мая проведет Священный синод православной церкви Украины.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний анонсировал в пятницу, 24 мая проведение Священного синода православной церкви Украины. У себя на странице в Facebook митрополит отметил, что заседание запланировано в 10:00 в Доме митрополита, что на территории Софии Киевской.

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний пообещал после завершения встречи пообщаться с журналистами. При этом, какие вопросы должны рассмотреть на Синоде, не уточняется.

Ранее, почетный патриарх Филарет направил письма архиереям на бланке Киевского патриархата. Это вызвало опасения, что Томос, о котором так долго договаривались на самом высоком государственном уровне, может быть отозван Вселенским патриархом Варфоломеем.

Почетный  патриарх Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он остается действующим патриархом. Также Филарет добавил, что Епифаний нарушает договоренности, якобы достигнутые на объединительном Соборе 15 декабря, что привело к двоевластии в ПЦУ. По его словам, Епифаний должен нести ответственность за внешнее представительство церкви, а патриарх - за внутреннее церковную жизнь в Украине.

Митрополит Епифаний также считает, что возврат к предыдущей структуры Киевского патриархата означает возврат назад, в изоляцию, потерю Томоса и всех достижений церковной независимости.

Митрополит ПЦУ: Томос никто никогда не отнимет

В свою очередь, в Министерстве культуры Украины поспешили заверить, что УПЦ Киевского патриархата ликвидирован 15 декабря 2018 года во время Объединенного собора с участием представителей власти, УПЦ КП, УАПЦ и части УПЦ МП. 

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Проведение, Священный Синод, Православная Церковь Украины, Митрополит Епифаний, Предстоятель ПЦУ.
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