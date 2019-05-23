Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний созывает Священный синод

Новости Украины: Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в пятницу, 24 мая проведет Священный синод православной церкви Украины.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний анонсировал в пятницу, 24 мая проведение Священного синода православной церкви Украины. У себя на странице в Facebook митрополит отметил, что заседание запланировано в 10:00 в Доме митрополита, что на территории Софии Киевской.

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний пообещал после завершения встречи пообщаться с журналистами. При этом, какие вопросы должны рассмотреть на Синоде, не уточняется.

Ранее, почетный патриарх Филарет направил письма архиереям на бланке Киевского патриархата. Это вызвало опасения, что Томос, о котором так долго договаривались на самом высоком государственном уровне, может быть отозван Вселенским патриархом Варфоломеем.

Почетный патриарх Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он остается действующим патриархом. Также Филарет добавил, что Епифаний нарушает договоренности, якобы достигнутые на объединительном Соборе 15 декабря, что привело к двоевластии в ПЦУ. По его словам, Епифаний должен нести ответственность за внешнее представительство церкви, а патриарх - за внутреннее церковную жизнь в Украине.

Митрополит Епифаний также считает, что возврат к предыдущей структуры Киевского патриархата означает возврат назад, в изоляцию, потерю Томоса и всех достижений церковной независимости.

В свою очередь, в Министерстве культуры Украины поспешили заверить, что УПЦ Киевского патриархата ликвидирован 15 декабря 2018 года во время Объединенного собора с участием представителей власти, УПЦ КП, УАПЦ и части УПЦ МП.