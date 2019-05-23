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Нацполиция с польскими коллегами будет бороться с преступностью

Нацполиция с польскими коллегами будет бороться с преступностью
21:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Полицейские Украины и Польши договорились о создании рабочей группы для борьбы с транснациональной преступностью.

Украинские и польские полицейские договорились о создании совместной рабочей группы с целью противодействия организованным преступным группам, прежде всего, в наркоторговле и торговле людьми.

Как сообщает в четверг департамент коммуникации Национальной полиции Украины, о создании такой группы договорились первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин и заместитель главного коменданта полиции Польши Камил Браха во время встречи во Львове.

По мнению Аброськина, создание совместной рабочей группы будет способствовать более эффективному противодействию транснациональной преступности.

"Есть предложение создать постоянно действующую рабочую группу для обмена информацией о деятельности организованных преступных групп. Мы готовы приступить к воплощению этой идеи и назначить офицеров, которые будут работать над созданием этой рабочей группы", - сказал он.

В свою очередь представитель Польши Браха отметил, что польские правоохранители готовы к сотрудничеству и предложил "обменяться мнениями и определиться с перечнем рабочих вопросов".

Кроме того, полицейские обсудили вопросы противодействия наркопреступности как одного из приоритетов в работе совместной группы правоохранителей двух стран. В частности, речь шла о противодействии международным преступным группам, в состав которых входят граждане разных стран.

Также украинские и польские полицейские поделились опытом раскрытия такого вида преступления как анонимное ложное сообщение о минировании объектов инфраструктуры, что в данный момент является актуальным для Украины.

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Украина, Польша, Вячеслав Аброскин, Нацполиция.
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