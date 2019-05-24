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Нацсовет по вопросам телерадиовещания приостановил принятие решений

Нацсовет по вопросам телерадиовещания приостановил принятие решений
05:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: В Нацсовете о вопросам телерадиовещания приостановлена работа на заседаниях.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания приостановил принятие решений, пока не будет выводов от парламентского профильного комитета или Президента Украины относительно корректности кадровых решений, в частности, назначения на должность члена Нацсовета Владимира Горковенко.

На этом и.о. председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк во время общественной дискуссии, сообщается на сайте Национального союза журналистов Украины.

"Ситуация не возникла бы, если бы не внезапные кадровые изменения, с которыми мы имеем сейчас дело, внезапная отставка председателя Нацсовета Юрия Артеменко. Сейчас приостановлена работа на заседаниях, где мы принимаем важные решения, где голосуем. В общем пока нам удается держать ситуацию, однако по последним двум заседаниям скажу: я не смогла их открыть, ведь любое наше решение может быть обжаловано лицензиатами. Не хотела бы, чтобы Нацсовет вошел в судебный коридор, это может затянуться надолго. Я также обратилась с соответствующим письмом в Комитет по вопросам свободы слова и иформационной политики с просьбой разъяснить нам законодательство. Также ждем слово от новоизбранного Президента Украины, поскольку речь идет об избрании президентской части членов Нацсовета ", - сказала Герасимюк.

В свою очередь генпродюсер телеканала ZIK Наталья Влащенко во время дискуссии заявила, что Горковенко не может объективно выполнять обязанности члена Нацсовета. По ее словам, при подготовке программ на телеканале происходили попытки давления со стороны Горковенко приглашенных в студию гостей, в частности представителей парламентской коалиции. В то же время Горковенко опровергает обвинения в свой адрес.

"Наталья Влащенко в очередной раз обозвала меня цензором и наговорила кучу лжи ... Цензура, в ее трактовке, заключается в том, что я не пускал депутатов на ее программу, которую она сама называет "главным ток-шоу страны"... Что касается «главного» , то все закономерно, ибо любая куропатка хвалит собственно болото. Что касается цензора, который кого-то не пускает на программу, то поможет только толковый словарь - открываем, читаем и смеемся ", - написал он на своей странице в Facebook.

По словам Горковенко, он не мог что-то требовать от программы, поскольку не общался ни с редактором, ни с Влащенко по крайней мере последние два года.

"Исходя из изложенного, возникает вопрос - каким образом я мог что-то требовать от программы, когда мы вообще не коммуницировали?» - подытожил Горковенко.

Напоминаем, 4 мая этого года Президент Петр Порошенко назначил заведующего отделом Главного департамента информационной политики АП Владимира Горковенко членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания вместо уволенного Юрия Артеменко.

В то же время первый заместитель председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк считает увольнение председателя Нацсовета Артеменко ненадлежащим образом оформленным, поэтому не открывает заседаний Нацсовета.

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Нацсовет, Пауза, Владимир Горковенко.
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