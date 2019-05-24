На базе КПИ создали Украинско-китайский центр инноваций

Новости Украины: В Киеве открыли Украинско-китайский центр инженерных инноваций.

На базе НТУУ “Киевский политехнический институт им. И. Сикорского” открылся Украинско-китайский центр инженерных инноваций, где будут проводить исследования в области искусственного интеллекта.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

“Сейчас в рамках инициативы известной китайской компании мы открываем совместный центр. Далее мы планируем совместно проводить фестиваль Sikorsky Challenge не только в Украине, но и в Китае. Кроме того, предусматриваем открытие двух совместных масштабных проектов Украинско-китайского международного института и лаборатории искусственного интеллекта”, - отметил ректор НТУУ “КПИ” Михаил Згуровский.

Отмечается, что центр должен стать платформой для проектной работы прежде всего в сфере искусственного интеллекта. Важно, что разработки киевских политехников останутся интеллектуальной собственностью университета и его партнеров.