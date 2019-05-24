Контрольно-пропускные пункты на Донбассе переходят на летний режим работы

Новости Украины: 6 пунктов пропуска июня изменят время проведения контрольно-проверочных мероприятий.

Контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе с 1 июня переходят на летний график работы - с 6.00 до 20.00.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что на летний режим работы будут переведены:

КПВВ "Золотое" - дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск";

КПВВ "Майорское" - дорожный коридор "Горловка - Бахмут";

КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк - Курахово";

КПВВ "Новотроицкое" - дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Волноваху)";

КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик) - дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка -Мариуполь";

КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар".

Напомним, за минувшие сутки боевики 11 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, из них один раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82-мм, также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.