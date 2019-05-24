Скачать
Пятница, 24.05.2019
Большая вода на Закарпатье: погиб ребенок, подтоплены десятки домов, разрушен мост
Большая вода на Закарпатье: погиб ребенок, подтоплены десятки домов, разрушен мост
Внеочередные выборы в Раду: с сегодняшнего дня можно сменить место голосования
Внеочередные выборы в Раду: с сегодняшнего дня можно сменить место голосования
Шевченко получил особую футболку Милана
Шевченко получил особую футболку Милана
"Голос. Діти 5": чего стоит ожидать от премьеры первого выпуска (Видео)
"Голос. Діти 5": чего стоит ожидать от премьеры первого выпуска (Видео)

Внеочередные выборы в Раду: с сегодняшнего дня можно сменить место голосования

Внеочередные выборы в Раду: с сегодняшнего дня можно сменить место голосования
12:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Граждане Украины имеют возможность с сегодняшнего дня изменить место голосования.

В Украине стартовал процесс временного изменения места голосования на внеочередных выборах Верховной Рады Украины, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"Сегодня начался избирательный процесс по внеочередным выборам народных депутатов Украины. Также стартует процесс временного изменения места голосования", - написала Слипачук на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Она напомнила, что каждый, кто желает воспользоваться своим правом проголосовать на выборах 21 июля, должен подать заявление в органы ведения Государственного реестра избирателей и временно изменить место голосования. Сделать это можно до 15 июля включительно.

"Для избирателей, чей избирательный адрес находится на временно оккупированной территории, достаточно лишь паспорта с соответствующей регистрацией. Для всех остальных придется добавить подтверждающие документы, что вы действительно будете в день голосования в том месте, где хотите проголосовать", - добавила Слипачук.

Выборы в Раду: в Украине стартовала избирательная кампания

Больше информации о том, как изменить место голосования или проверить себя в Госреестре можно узнать по ссылке - https://www.drv.gov.ua.

Глава ЦИК отметила, что во время голосования граждане получат два бюллетеня – для голосования в общегосударственном многомандатном и одномандатном избирательном округе. "Поэтому если будете находиться за пределами своего округа, вы сможете проголосовать только в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - пояснила она.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЦИК, Парламентские выборы, Выборы в Раду, Татьяна Слипачук, Место голосования, Внеочередные выборы в Раду.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 24 мая – День Мокия мокрого
02 Коломойский рассказал об отношениях с Портновым
03 Коломойский заявляет, что консультирует новый политический проект
04 Стало известно, с кем сыграет Свитолина на старте Ролан Гаррос
05 Льюис назвал единственного своего оппонента, которого он едва не ударил вне ринга
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Последний звонок 2019: когда в школах закончится учебный год
Последний звонок 2019: когда в школах закончится учебный год
Курс НБУ на 24 мая: доллар прибавил в цене, евро подешевел
Курс НБУ на 24 мая: доллар прибавил в цене, евро подешевел
Конфликт в ПЦУ: Епифаний созывает Священный Синод
Конфликт в ПЦУ: Епифаний созывает Священный Синод
В Каннах состоялась премьера &quot;Однажды в Голливуде&quot; режиссера Квентина Тарантино
В Каннах состоялась премьера "Однажды в Голливуде" режиссера Квентина Тарантино
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь