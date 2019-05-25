В суд поступил иск по отмене приказа ГБР относительно Совета общественного контроля

Новости Украины: Суд Киева принял иск об отмене приказа ГБР относительно Совета общественного контроля.

В Окружной административный суд Киева поступил иск об отмене приказа Государственного бюро расследований о прекращении деятельности Совета общественного контроля при ГБР.

Об этом информирует пресс-служба суда.

Речь идет о приказе ГБР от 26 апреля 2019 года “О прекращении деятельности Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований”. Отмечается, что суд решает вопрос об открытии производства по этому административному делу.

Напоминаем, член Совета общественного контроля подал иск в Окружной административный суд о признании противоправным и недействительным постановления Кабинета министров от 13 марта 2019 года о внесении изменений в Положение о Совете общественного контроля и порядок ее формирования. Этим постановлением внесены изменения относительно проведения конкурса по избранию членов Совета при ГБР с помощью интернет-голосования, а не учредительного собрания.

Окружной административный суд Киева открыл производство по этому иску и 12 апреля запретил ГБР проводить и определять результаты конкурса по избранию нового состава совета.

ГБР во исполнение решения суда отменило интернет-голосование за кандидатов в Совет общественного контроля, которое должно было начаться 18 апреля. Срок полномочий членов Совет общественного контроля истек 27 апреля 2019 года.