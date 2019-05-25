Скачать
Суббота, 25.05.2019
Макрон планирует восстановить Нотр-Дам за пять лет
Макрон планирует восстановить Нотр-Дам за пять лет
ГСЧС рассказали о последствиях паводка на Закарпатье
ГСЧС рассказали о последствиях паводка на Закарпатье
Хирн пригласил Уайлдера на ближайший бой Джошуа
Хирн пригласил Уайлдера на ближайший бой Джошуа
Не такие они и грозные: забавные комиксы о жизни драконов
Не такие они и грозные: забавные комиксы о жизни драконов

В суд поступил иск по отмене приказа ГБР относительно Совета общественного контроля

В суд поступил иск по отмене приказа ГБР относительно Совета общественного контроля
05:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Суд Киева принял иск об отмене приказа ГБР относительно Совета общественного контроля.

В Окружной административный суд Киева поступил иск об отмене приказа Государственного бюро расследований о прекращении деятельности Совета общественного контроля при ГБР.

Об этом информирует пресс-служба суда.

Речь идет о приказе ГБР от 26 апреля 2019 года “О прекращении деятельности Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований”. Отмечается, что суд решает вопрос об открытии производства по этому административному делу.

Напоминаем, член Совета общественного контроля подал иск в Окружной административный суд о признании противоправным и недействительным постановления Кабинета министров от 13 марта 2019 года о внесении изменений в Положение о Совете общественного контроля и порядок ее формирования. Этим постановлением внесены изменения относительно проведения конкурса по избранию членов Совета при ГБР с помощью интернет-голосования, а не учредительного собрания.

ВР приняла изменения в законодательство, касающееся деятельности ГБР

Окружной административный суд Киева открыл производство по этому иску и 12 апреля запретил ГБР проводить и определять результаты конкурса по избранию нового состава совета.

ГБР во исполнение решения суда отменило интернет-голосование за кандидатов в Совет общественного контроля, которое должно было начаться 18 апреля. Срок полномочий членов Совет общественного контроля истек 27 апреля 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Суд, Иск, ГБР, Совет общественного контроля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мосийчук объяснил уход из Радикальной партии Ляшко
02 Данилюк обвинил Луценка в саботаже судебного процесса с экс-владельцами ПриватБанка
03 Как кукла: Екатерина Кухар поделилась новым снимком в прозрачном платье
04 Как сейчас выглядит красотка Маша из "Папиных дочек": фото
05 В суд подали иск против назначения Богдана главой АП
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На севере Сирии в апреле погибло более 30 детей
На севере Сирии в апреле погибло более 30 детей
Президента Украины пригласили в Канаду
Президента Украины пригласили в Канаду
В Харькове прошли сильные дожди с градом (Видео)
В Харькове прошли сильные дожди с градом (Видео)
Мамы-красотки знаменитостей, которые дадут фору молодежи (Фото)
Мамы-красотки знаменитостей, которые дадут фору молодежи (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь