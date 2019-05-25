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Суббота, 25.05.2019
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Приметы и обряды на 25 мая - День Епифана, Рябиновка
Приметы и обряды на 25 мая - День Епифана, Рябиновка

Приметы и обряды на 25 мая - День Епифана, Рябиновка

Приметы и обряды на 25 мая - День Епифана, Рябиновка
07:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: 5 мая говорили, что наступил день Епифана или Рябиновка.

Этот день был известен тем, что люди в старину 25 мая старались произносить особые заговоры, которые помогли бы им защитить свои дома от пожаров и молний, поскольку в мае и начале июня было достаточно много гроз. Девушки, которые отмечали день 25 мая в этот день, надевали красные сарафаны. Также в этот период рябина начинала цвести, а потому, праздник часто называли Рябиновкой.

Чтобы узнать о погоде будущего лета, примечали: "если утро на Епифана в красном сарафане (красная заря), то лето будет сухое, пожарное". А прогноз на ближайшие дни помогал определить запах: "Если на день Епифана аромат цветущей акации слышен далеко и привлекает пчел - к ведру". Ну, а "если на прудах появились листья белой кувшинки - к окончанию заморозков".

На прудах и озерах к 25 мая распускаются белые кувшинки. Однако их ни в коем случае нельзя приносить домой, поскольку это приведет к гибели всего скота. Кувшинку люди называли одолень-травой, поскольку она помогала бороться с большим количеством заболеваний, избавляла дома и даже человеческие души от нечисти. Отвар одоленя часто использовали для того чтобы лечить зубную боль и отравления. Собирали кувшинку только в строго определенное время, и полагалось обязательно заткнуть уши. Обращались к кувшинке ласково и разговаривали с ней. После этого нужно было быстро сорвать цветок. Ничем острым срезать кувшинку нельзя - считалось, что стебель в этом случае истекает кровью, ведь кувшинки считались русалками. Эти лесные духи ночью водили хороводы, а днем превращались в цветы. Таким образом, если срежешь 25 мая кувшинку, то убьешь русалку, и человека другие русалки могут на дно утащить.

Кувшинку обязательно брали с собой, когда отправлялись в дальнюю дорогу. В ночь перед путешествием обязательно произносили специальный заговор, и только потом можно было отправляться в путь, не думая о неприятностях.

Именно 25 мая девушки надевали нарядные сарафаны красного цвета и отправлялись водить хороводы вокруг рябины, попросить это дерево уберечь их дома от пожаров и стихийных бедствий. Рябину в древности наделяли волшебной силой и считали оберегом. Согласно поверьям, рябина защищала человека от несчастья, а потому, неудивительно, что это дерево всегда старались посадить недалеко от дома - часто ее можно было увидеть в палисадниках. Рябина считалась защитницей от сглаза, а ее ветки помогали отыскать путь домой, если человек заблудился.

Народные приметы на 25 мая

Восход солнца окрашен в красный цвет - лето будет очень засушливым.

Теплое и солнечное утро без дождей - примета к тому, что лето будет сухим, и возможно появление большого количества пожаров.

Майских жуков 25 мая много - лето будет засушливым.

Если лисица забежала на территорию села, то это предсказывает беду.

Волки пришли в деревню - жди неурожая.

Много сусликов в течение дня - это сулит хороший урожай.

Ставили в этот день в воду ветку рябины - чем дольше она простоит, тем дольше человек будет удачным.

Также говорили, что, если заблудился в лесу, нужно обязательно сорвать ветку рябины, и она поможет найти путь.

Если на день Епифана суслик поел кур - жди беды.

Раскричались 25 мая ягнята - вскоре установится хорошая погода.

Знаменательные события в истории: 25 мая 2019 года
Знаменательные события в истории: 25 мая 2019 годаЧитать полностью

Свиньи громко хрюкают - это плохой знак.

Много сусликов - примета того, что хлеб хорошо уродится.

Гуси ощипываются - быть беде.

Цветет рябина - летом будет много пожаров.

Кувшинки зацвели - холодные дни остались позади.

Рябина зацвела - будет богатый урожай льна.

Утро пасмурное, небо затянуто тучами - лето будет дождливым и холодным.

Вечером облака окрашены в синий цвет - погода изменится.

Желтые листья раскрываются у акации, дают нектар - будет дождь

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Все по теме:

Праздник, Народные приметы, История праздника, День Епифана, Приметы и обряды, Рябиновка.
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