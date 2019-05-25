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Именины (День Ангела) Петра: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Петра: значение имени и поздравления
08:14 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Имя происходит от древнегреческого слова "Петра". На Западе известно в формах Пьер, Петер, Питер, Педро, Перг, Пекка.

его интересует все: зачем строят гнезда птички, где ночью находятся трамваи, как устроен будильник. Маленький Петр музыкально одарен, у него может быть неплохой голос. Родителям было бы неплохо устроить сына в музыкальную школу. Петр учится легко и не доставляет хлопот учителям. В юности часто занимается коллекционированием фотографий артистов и музыкальных записей певцов.

Петр по окончании школы стремится продолжить образование. В своей специальности борется за лидерство, и поэтому очень тщательно относится к своей профессиональной подготовке. У Петра есть склонность к анализу и систематизации, поэтому он может стать следователем, математиком, инженером.

В выборе жены не торопится, долго оценивает, соответствует ли избранница его идеалу. Одно из основных требований к жене - это быть верной, остальные качества для Петра не столь важны. В ревности может быть несдержанным. Очень любит свою мать, и потому жене Петра придется считаться с влиянием свекрови на поступки мужа. Домашней работой занимается от случая к случаю. Пьет немного и редко, в основном по праздникам.

Поздравления

Поздравляю с праздником, Петр! Желаю всегда верного пути, надежных друзей и товарищей, легкости и надежности. Пусть всегда будет уверенность в завтрашнем дне, крепкая любовь в сердце и в семье. Достатка, удачи и разнообразия перспектив!

* * *

Поздравляю, Петр. Желаю всегда оставаться бравым капитаном своего корабля, постоянно идущего по курсу успеха и везения. Петр, будь тверд и решителен, здоров и энергичен, умен и силен, счастлив и любим!

День ангела Германа: значение имени и поздравления

Петенька, я искренне тебя поздравляю и хочу пожелать всегда держать нос по ветру удачи, никогда не опускать крыльев своей души, постоянно совершенствовать себя и свою жизнь. Пусть для Петра новый день открывает новые просторы для счастья сердца и вдохновения натуры.

* * *

Петр, поздравляю тебя с праздником! Желаю душевного богатства, постоянного роста, достижений и покорившихся вершин! Комфорта, уюта, достатка и беззаботности. Счастья, искренней любви и всевозможных удовольствий!

День ангела Ивана: значение имени и поздравления в стихах

Дорогой Петр, я тебя сердечно поздравляю и хочу пожелать непобедимого здоровья и оптимизма души, уверенности в своих силах и активной деятельности, великолепных успехов и невероятного счастья в жизни, великой удачи и несомненной любви.

* * *

Дорогой Петр, искренне тебя поздравляю и желаю крепких сил, стабильного блага, высокого достатка, верной любви, настоящей дружбы, доброй удачи, несомненного успеха, постоянного оптимизма и большого счастья в жизни.

День ангела Федора: значение имени и поздравления

От души поздравляю тебя, дорогой Петр. Желаю тебе несказанного везения в жизни, прекрасных возможностей саморазвития и блестящих шансов на удачу, верной любви и истинного счастья, нереальных успехов и стабильного благосостояния.

* * *

Дорогой Петенька, поздравляю тебя от чистого сердца. Милый, я тебе желаю иметь высокую гордость и честь, быть бравым и мужественным мужчиной, совершать добрые поступки и добиваться высоких успехов в жизни, стремиться к своему счастью и быть крепко любимым.

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