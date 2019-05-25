День Киева: история праздника, а также интересные мероприятия

Ведь именно в последние выходные Киев отмечает свой день рождения - ему исполняется 1537 лет. Дата эта, конечно, условная, потому что история города уходит корнями в конец пятого века, и установить точный год не представляется возможным.
Назначая в качестве года основания Киева 482-й, историки как бы "зарифмовали" его с известной летописной датой - 882 годом, когда князь Олег захватил Киев и объявил его "матерью городов русских".
Впервые день рождения Киев отмечал в 1982 году - тогда ему исполнилось 1,5 тыс. лет. С тех пор ежегодно в последние выходные столица с размахом отмечает праздник.
На самом деле мероприятия ко Дню Киева проходят в течение нескольких дней (трех-пяти), которые предшествуют последнему воскресенью мая. В дни празднования проходят традиционные международные соревнования по велоспорту, ежегодная спортивно-благотворительная акция "Пробег под каштанами" (забеги для спортсменов и любителей, старт для участников на колясках и детей до 7 лет), соревнования по пляжному футболу, открытая регата, фестиваль воздушных змеев, городской турнир по кикбоксингу, чемпионат Киева по роликовому спорту и другое.
На Певческом поле, в ботанических садах проходят выставки весенних цветов. В большинстве киевских театров показывают специально подготовленные спектакли для взрослых и детей.
Традиционно на главной площади города - Майдане Независимости - проходит большой концерт с участием артистов украинской эстрады и шоу-коллективов. Завершает празднование Дня Киева шоу фейерверков с лазерными эффектами над Днепром.
О том, как Киев будет проводить торжественные выходные, мы и поговорим.
Такие прогулки дадут киевлянам и гостям города возможность познакомиться с историей Киева, пройтись по улицам, скверам и паркам столицы с профессиональными гидами города.
На выбор предлагается 7 экскурсий:
Для бесплатного участия в экскурсиях необходимо зарегистрироваться на странице в Facebook, оставив в комментариях отметку "+".
Когда: с 17 по 26 мая.
Где: улица Сечевых Стрельцов, 1-5.
Когда: с 17 мая по 2 июня.
Где: на территории перед Киевским городским советом.
Когда: с 20 по 26 мая.
Где: Большая Васильковская, 100.
Когда: с 21 по 22 мая.
Где: улица Михаила Грушевского, 5.
Когда: 22 мая, 12:00.
Где: улица Жилянская, 88
Когда: с 23 по 29 мая.
Где: в парке "Интернациональный", в Национальном музее архитектуры и быта Украины, в Октябрьском дворце.
Когда: 24 мая.
Где: улица Михаила Грушевского, 5.
Когда: с 24 по 26 мая.
Где: парк "Город спорта".
Когда: с 24 по 26 мая.
Где: от улицы Крещатик до бульвара Шевченко.
Когда: 25 мая, начало в 9:00.
Где: Киевский речной вокзал, причал № 6.
Когда: 25 мая.
Где: улица Михаила Грушевского, 5.
Когда: 25 мая.
Где: Певческое поле.
Когда: 25 мая, с 19:00 до 22:00.
Где: Контрактовая площадь.
Когда: с 25 по 26 мая, с 17:00.
Где: Контрактовая площадь.
Когда: с 25 по 26 мая.
Где: сквер имени Ивана Франко.
Когда: с 25 по 26 мая.
Где: переулок Лаврский, 7.
Когда: с 25 мая по 2 июня.
Где: Почтовая площадь, кинотеатры Киева, Колонный зал Киевсовета.
Когда: 26 мая, начало в 8:00.
Где: старт состоится на Майдане Независимости.
Когда: 26 мая.
Где: Певческое поле.
Когда: 26 мая, с 9:00.
Где: около арки Дружбы народов
Когда: 26 мая.
Где: Контрактовая площадь.