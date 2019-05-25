День Киева: история праздника, а также интересные мероприятия

Новости Украины: На этих выходных киевлян и всех, кто приехал в столицу Украину, ждет праздник.

Ведь именно в последние выходные Киев отмечает свой день рождения - ему исполняется 1537 лет. Дата эта, конечно, условная, потому что история города уходит корнями в конец пятого века, и установить точный год не представляется возможным.

Назначая в качестве года основания Киева 482-й, историки как бы "зарифмовали" его с известной летописной датой - 882 годом, когда князь Олег захватил Киев и объявил его "матерью городов русских".

Впервые день рождения Киев отмечал в 1982 году - тогда ему исполнилось 1,5 тыс. лет. С тех пор ежегодно в последние выходные столица с размахом отмечает праздник.

На самом деле мероприятия ко Дню Киева проходят в течение нескольких дней (трех-пяти), которые предшествуют последнему воскресенью мая. В дни празднования проходят традиционные международные соревнования по велоспорту, ежегодная спортивно-благотворительная акция "Пробег под каштанами" (забеги для спортсменов и любителей, старт для участников на колясках и детей до 7 лет), соревнования по пляжному футболу, открытая регата, фестиваль воздушных змеев, городской турнир по кикбоксингу, чемпионат Киева по роликовому спорту и другое.

На Певческом поле, в ботанических садах проходят выставки весенних цветов. В большинстве киевских театров показывают специально подготовленные спектакли для взрослых и детей.

Традиционно на главной площади города - Майдане Независимости - проходит большой концерт с участием артистов украинской эстрады и шоу-коллективов. Завершает празднование Дня Киева шоу фейерверков с лазерными эффектами над Днепром.

О том, как Киев будет проводить торжественные выходные, мы и поговорим.

Экскурсии

Такие прогулки дадут киевлянам и гостям города возможность познакомиться с историей Киева, пройтись по улицам, скверам и паркам столицы с профессиональными гидами города.

На выбор предлагается 7 экскурсий:

прогулка "От "Фараона" до "Рейтера" в 11:00;

прогулка "Киевские дворики" в 12:00;

экскурсия "Владимирская горка" в 15:00;

экскурсия "От Европейской площади до метро "Арсенальная" в 16:15;

экскурсия "Вечерние огни над Днепром" в 17:15;

экскурсия "Волшебные Липки" в 18:00;

обзорная экскурсия по городу (экскурсия на немецком языке) в 18:00.

Для бесплатного участия в экскурсиях необходимо зарегистрироваться на странице в Facebook, оставив в комментариях отметку "+".

Программа мероприятий

Проект "Художники Киева - родному городу".

Когда: с 17 по 26 мая.

Где: улица Сечевых Стрельцов, 1-5.

Выставка "Почетные граждане города Киева".

Когда: с 17 мая по 2 июня.

Где: на территории перед Киевским городским советом.

Фестиваль Кyiv Art Week.

Когда: с 20 по 26 мая.

Где: Большая Васильковская, 100.

Фестиваль "Художественная палитра Киев".

Когда: с 21 по 22 мая.

Где: улица Михаила Грушевского, 5.

Церемония вручения Художественной премии "Киев".

Когда: 22 мая, 12:00.

Где: улица Жилянская, 88

Фестиваль детско-юношеского творчества "Сонячний каштанчик".

Когда: с 23 по 29 мая.

Где: в парке "Интернациональный", в Национальном музее архитектуры и быта Украины, в Октябрьском дворце.

Художественный проект JAZZ KOLO.

Когда: 24 мая.

Где: улица Михаила Грушевского, 5.

Турнир по мини-футболу "Кубок мэра Киева 2019".

Когда: с 24 по 26 мая.

Где: парк "Город спорта".

Соревнования по велосипедному спорту Race Horizon Park.

Когда: с 24 по 26 мая.

Где: от улицы Крещатик до бульвара Шевченко.

Гонки парусных спортивных судов.

Когда: 25 мая, начало в 9:00.

Где: Киевский речной вокзал, причал № 6.

Фестиваль национальных культур "Этнофест".

Когда: 25 мая.

Где: улица Михаила Грушевского, 5.

Фестиваль "Кобзареві джерела".

Когда: 25 мая.

Где: Певческое поле.

Концерт с участием DZIDZIO

Когда: 25 мая, с 19:00 до 22:00.

Где: Контрактовая площадь.

Проект "Киевский бал".

Когда: с 25 по 26 мая, с 17:00.

Где: Контрактовая площадь.

Фестиваль "Страна Франкиана".

Когда: с 25 по 26 мая.

Где: сквер имени Ивана Франко.

Фестиваль архитектуры для детей Archikidz.

Когда: с 25 по 26 мая.

Где: переулок Лаврский, 7.

Киевский международный кинофестиваль "Молодость".

Когда: с 25 мая по 2 июня.

Где: Почтовая площадь, кинотеатры Киева, Колонный зал Киевсовета.

Ежегодный благотворительный "Пробег под каштанами".

Когда: 26 мая, начало в 8:00.

Где: старт состоится на Майдане Независимости.

Фестиваль хорового искусства "Песня над Днепром"

Когда: 26 мая.

Где: Певческое поле.

Международный турнир по кикбоксингу.

Когда: 26 мая, с 9:00.

Где: около арки Дружбы народов

Концерт "Космическая симфония" группы Space.

Когда: 26 мая.

Где: Контрактовая площадь.