Досрочные выборы в Раду: все, что нужно знать украинцам

Новости Украины: Как и когда будут проходить досрочные выборы в Верховную Раду.

Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избирательная кампания начинается 24 мая. В этот день уже могут выдвигаться кандидаты в народные депутаты от партий и в мажоритарных округах.

Как будут проходить парламентские выборы в Украине?

С 24 мая кандидаты в народные депутаты могут подавать документы для регистрации в Центральную избирательную комиссию. Начинать агитацию можно на следующий день после официальной регистрации Центризбиркомом. Добавим, что у партий будет время только до 10 июня, чтобы провести свои съезды и выдвинуть собственных кандидатов в нардепы.

Завершится регистрация кандидатов 20 июня, а 25 июня – последний день регистрации в ЦИК.

До 30 июня партии и кандидаты еще могут обратиться в ЦИК и сняться с гонки. После 30 июня станет известен окончательный список желающих пройти в парламент.

Как выбирают парламент в Украине

Когда начнется агитация перед выборами в Раду?

18 июля – последний день, когда социологи могут публиковать результаты опросов относительно выборов и рейтингов партий и кандидатов.

19 июля – последний день избирательной агитации.

20 июля – день тишины перед выборами, когда должна быть прекращена вся агитация и сняты политические плакаты.

День выборов в Верховную Раду Украины и результаты

Голосование состоится 21 июля и продлится с 8:00 до 20:00.

Кстати, изменить место голосования (не по прописке) можно до 15 июля включительно. В случае изменения места голосования избирателю дадут только бюллетень с партийными списками. Оба бюллетени – и за мажоритарного кандидата, и за партию – получат только те, кто сменит место голосования в пределах "родного" округа.

Внеочередные парламентские выборы-2019: основные даты

Не позднее 5 августа ЦИК должна определить результаты выборов по спискам и в округах. А официально обнародовать результаты выборов в Верховную Раду должны до 10 августа.

После этого новоизбранный парламент должен собраться на свое первое заседание в течение 30 дней после публикации результатов выборов. Последний возможный день – это 9 сентября.

Внеочередные парламентские выборы-2019: основные даты

По какой системе украинцы будут избирать парламент?

По смешанной пропорционально-мажоритарной системе. То есть 225 депутатов избираются в многомандатном избирательном округе по закрытым спискам от партий, еще 225 – по мажоритарной системе относительного большинства в одномандатных округах.

Чтобы пройти в Раду, партиям нужно преодолеть 5%-й барьер, а кандидатам в округах будет достаточно получить относительное большинство голосов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи с трибуны Верховной Рады 20 мая заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва. Он призвал народных депутатов принять ряд законов, в том числе об отмене депутатской неприкосновенности, принять Избирательный кодекс и "сделать открытые списки". При этом Зеленский отметил, что дает депутатам для этого два месяца.

21 мая прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля. Указ вступает в силу со дня публикации в официальной прессе.

Как заявил Зеленский, главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту, а юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции.

Практически все фракции заявили о готовности участвовать в досрочных выборах в Раду, при этом фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Радикальная партия Олега Ляшко" считают неконституционным роспуск парламента. А фракции "Батькивщина", "Самопомич", "Оппозиционный блок" поддержали такое решение президента.

Фракция "Радикальной партии" Олега Ляшко инициировала сбор подписей парламентариев под обращением в Конституционный суд Украины относительно указа президента о роспуске парламента. О неконституционности указа также заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

22 мая по предложению Зеленского было созвано внеочередное заседание Верховной Рады с тем, чтобы внести изменения в закон о выборах и изменения в закон Украины "О публичных закупках". Однако парламентарии отказались включить в повестку дня сессии соответствующие законопроекты. Спикер Рады закрыл заседание, следующее состоится 28 мая.

Стоит отметить, что президентский законопроект предусматривал пропорциональную систему по закрытым спискам и снижение проходного барьера в Верховную Раду до 3% (с нынешних 5%).

Вечером на странице в соцсети Фейсбук Зеленский написал: "Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь. Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду. Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы изберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле".