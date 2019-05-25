Постпред Украины призвал власти РФ выполнить решение Трибунала ООН

Новости Украины: Ельченко призывает РФ выполнить решение Международного трибунала по морскому праву.

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко призвал власти РФ выполнить решение Трибунала ООН.

Об этом Ельченко сообщил в своем официальном аккаунте в Твиттере в субботу

"Когда в декабре Генассамблея ООН в своей резолюции 2/3 голосов призвала Россию освободить наших моряков и корабли, их делегация назвала это решение "смехотворной попыткой". Посмеялись? Идите теперь выполняйте решение Трибунала ООН!" – говорится в сообщении.

Хорошо смеётся тот кто смеётся последним. Коли в грудні Генасамблея ООН у своїй резолюціі 2/3 голосів закликала Росію звільнити наших моряків і кораблі, їх делегація назвала це рішення «сміхотворною спробою». Посміялися? Ідіть тепер виконуйте рішення Трибуналу ООН! pic.twitter.com/EG7RHXe8Ti — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 25 мая 2019 г.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Были задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

16 апреля 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву за временными мерами в отношении России для освобождения украинских моряков и судов.

В МИД Украины отметили, что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву военно-морские суда и их персонал имеют абсолютный иммунитет, который предусматривает, что иностранные государства не могут их арестовывать, задерживать и судить.

10 мая в Гамбурге начались слушания Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков. Агентом от Украины на слушаниях выступает заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, которым обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину.

За это решение проголосовали 19 судей, один судья – Руслан Колодкин (РФ) – против.

Трибунал обязал РФ доложить о выполнении данного решения до 25 июня 2019 года, а также обязал Украину и Россию воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор.