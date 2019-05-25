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Суббота, 25.05.2019
Гройсман прокомментировал решение Трибунала ООН по захваченным морякам
Гройсман прокомментировал решение Трибунала ООН по захваченным морякам
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Гройсман прокомментировал решение Трибунала ООН по захваченным морякам

Гройсман прокомментировал решение Трибунала ООН по захваченным морякам
22:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Гройсман заявил, что сегодняшнее решение международного трибунала является правовой оценкой действий агрессора.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что сегодняшнее решение международного трибунала ООН является правовой оценкой действий агрессора.

Об этом написал Гройсман в своем официальном аккаунте в Твиттере, в субботу вечером.

"Сегодняшнее решение - это также и правовая оценка действий агрессора…Агрессор должен это понять и, в конце концов, понести заслуженное наказание. Надеюсь, что наши ребята как можно быстрее вернутся домой. А я всегда бороться за каждого украинца, который попадет в беду", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Были задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

16 апреля 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву за временными мерами в отношении России для освобождения украинских моряков и судов.

В МИД Украины отметили, что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву военно-морские суда и их персонал имеют абсолютный иммунитет, который предусматривает, что иностранные государства не могут их арестовывать, задерживать и судить.

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10 мая в Гамбурге начались слушания Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков. Агентом от Украины на слушаниях выступает заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, которым обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину.

За это решение проголосовали 19 судей, один судья – Руслан Колодкин (РФ) – против.

Трибунал обязал РФ доложить о выполнении данного решения до 25 июня 2019 года, а также обязал Украину и Россию воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор.

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Владимир Гройсман, Трибунал ООН, Захваченные моряки.
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