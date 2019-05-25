Invictus Games в Украине будет заниматься Минветеранов

Новости Украины: Вопросы "Игр непокоренных" в Украине будет решать Министерство по делам ветеранов.

Участниками Invictus Games ("Игры непокоренных") в Украине будет опекаться Министерство по делам ветеранов, сообщила глава ведомства Ирина Фриз.

Invictus Games переходят под эгиду Министерства по делам ветеранов Украины, и мы активно начинаем подготовку к участию наших военных и ветеранов в "Играх непокоренных" в следующем году. Основным партнером Министерства станет БФ "Повернись живим". Фонд совместно с ветеранским сообществом будет отвечать за отбор национальной сборной", - цитирует Фриз пресс-служба Минветеранов.

"Игры непокоренных" (Invictus Games) - международные спортивные соревнования в параолимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями, приобретенными при исполнении служебных обязанностей.

Украина в 2017 году впервые получила право принять участие в "Играх непокоренных" как участник многих военных учений, миротворческих операций под эгидой ООН, а также как страна, военнослужащие которой имеют боевой опыт при выполнении задач в рамках АТО. Ранее вопросами украинской сборной занималось Министерство обороны.