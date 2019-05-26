Именины (День Ангела) Макара: значение имени и поздравления

Новости Украины: Имя берет свое начало в Греции, в переводе оно означает "Блаженный, счастливый".

Первоначально Макар может показаться равнодушным, сосредоточенным только на своих делах человеком, однако это впечатление ошибочно: он очень сдержан, умеет контролировать свои эмоции, никогда не подчиняется власти страстей.

Часто Макар выступает примирителем враждующих. Он никогда не становится участником скандала. Если ссора неминуема, то Макар постарается уступить своему противнику. Такой шаг многие воспринимают как неумение бороться, проявление мягкотелости, но и это не соответствует истине! Макар уступает лишь для того, чтобы в будущем взять реванш. Он обдумывает свои действия и никогда не допустит пренебрежительного отношения к себе.

Макар – прекрасный дипломат. Он тонко чувствует людей - и эта интуиция позволяет ему избегать неприятностей. Даже при видимой искренности, в Макаре всегда ощущается некая загадочность. Он не любит рассказывать другим о своих чувствах, мыслях, планах.

Природное чувство порядочности ограждает Макара от совершения сомнительных поступков. Он старается никогда не изменять своим принципам и жить так, чтобы по истечении времени не испытывать стыд за содеянное.

Макар может проявить искреннее сочувствие к тому, кто попал в беду. Он помогает абсолютно бескорыстно. Макару несвойственна жадность. Он без сожаления расстается с крупными суммами денег, если это приносит удовольствие тем людям, которые ему, действительно, дороги.

Несмотря на обилие женского внимания, Макар не поддается сиюминутным увлечениям. Он – однолюб. В брак вступает по искренней и взаимной любви. Не ищет связей на стороне и доверяет своей супруге. Макар становится образцовым семьянином – он не разделяет домашних обязанностей на "женские" и "мужские", помогает своей жене по хозяйству. Дети Макара уважают своего отца и стремятся стать похожими на него.

Поздравления

Есть у тебя природный дар,

Надёжен ты и добр, Макар,

Умеешь ты держать удар,

С тобой не страшен и пожар.

Сейчас хочу тебе желать,

Все, что замыслишь, успевать,

Не уставал чтоб ты мечтать,

И эти грезы исполнять.

Всегда таким же оставайся,

Макар, почаще улыбайся,

Найти проблемы не пытайся

И своей жизнью наслаждайся.

Дорогой Макар, с праздником тебя, с днем именин! Помни, что наша жизнь – это река. Желаем тебе, чтобы ты, подобно лодке, ровно плыл по волнам, легко обходил все трудности, чтобы волны любви, счастья и удачи всегда помогали тебе плыть, а препятствия в виде бед, невзгод и несчастий никогда не встречались на твоем пути!

Макару я желаю быть добрее,

Не злится на превратности судьбы.

Богатств чтоб заработал очень много,

Исполнятся пускай его мечты.

Пускай романтика из жизни не уходит,

Чтобы нашел душевный интерес.

Чтобы болезней не встречал он,

В проблемы чтобы не лез.

Дорогой наш и любимый Макар! Поздравляем тебя с именинами, и желаем, чтобы то, чтобы ещё вчера было мечтами, стало реальностью сегодня! Пусть мысли будут ясными, чувства лёгкими, жизнь беспечной, веселье ярким, а душа бодрой! Пусть твоей энергии хватит на завершение всего начатого!

Макар, в этот день тебе мы желаем,

Чтоб грусть и обиду ты позабыл,

Чтоб девушки все с тобою гуляли,

И все в твоем "круге" тебя уважали

И все чтоб мечты в твоей жизни сбывались

Макар с Днем Рождения! Все, закругляюсь.

Макар, дорогой друг! Поздравляем тебя с именинами! Все поздравления, которые ты сегодня услышишь, заслужены, ведь ты замечательный человек! Пусть фортуна улыбнётся тебе, богатство прольется на тебя рекой, здоровье будет крепким, дом полной чашей, а хорошее настроение постоянным гостем в нем!

Макар, в праздник особый,

Желаю я счастья,

Дому, достатка, уюта, добра,

Чтоб обошли стороною ненастья,

Бед ты не знал и проблем никогда.

Чтоб жизнь тебе радость только дарила,

В доме всегда была детвора,

Чтобы удача, дом посетила,

И чтоб болезнь тебя обошла.

Макар, с именинами тебя! Сегодня твои глаза светятся от счастья, на губах улыбка, а ты не можешь сдержать хорошего настроения. Так вот, желаем тебе, чтобы ты смог сохранить это праздничное состояние на целый год, чтобы ты всегда наполнял сердца людей приятными эмоциями и впечатлениями!