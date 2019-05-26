Киев сегодня празднует День города

Новости Украины: На этих выходных киевлян и всех, кто приехал в столицу Украину, ждет праздник.

Сегодня, 26 мая, киевляне празднуют День города.

В этом году столице исполняется 1537 лет. Ко дню рождения города Киев готовит для горожан и гостей развлекательные мероприятия и интересные события. День Киева ежегодно отмечают в последнее воскресенье мая.

Впервые день рождения Киев отмечал в 1982 году – тогда ему исполнилось 1,5 тыс. лет. С тех пор ежегодно в последние выходные столица с размахом отмечает праздник.

На самом деле мероприятия ко Дню Киева проходят в течение нескольких дней (трех-пяти), которые предшествуют последнему воскресенью мая.

В дни празднования проходят традиционные международные соревнования по велоспорту, ежегодная спортивно-благотворительная акция "Пробег под каштанами" (забеги для спортсменов и любителей, старт для участников на колясках и детей до 7 лет), соревнования по пляжному футболу, открытая регата, фестиваль воздушных змеев, городской турнир по кикбоксингу, чемпионат Киева по роликовому спорту и другое.

25 мая в Киеве стартовали велосоревнования Race Horizon Park 2019

На Певческом поле, в ботанических садах проходят выставки весенних цветов. В большинстве киевских театров показывают специально подготовленные спектакли для взрослых и детей.

Президент поздравил киевлян с днем Киева

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Киева и гостей столицы с днем Киева, рассказал о своем отношении к Киеву.

"По себе знаю, что в столице особые отношения с теми, кто приехал ее покорять. Это гордый и строгий город. Киев не спешит открывать свои объятия. Он присматривается. Он может перемолоть тебя, а может стать родным. Нужен момент, чтобы влюбиться в этот город. И момент, чтобы в нем разочароваться. Но у Киева есть одна уникальная черта - он точно не оставляет равнодушным", - написал Зеленский, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Президент Украины отметил, что Киев является городом, где рождается свобода.

"В этом городе, нашлось место на карте для нашего Квартала 95. В этом городе моя дочь пошла в первый класс. В этом городе родился мой сын. И конечно, в сердце этого города рождается свобода", - отметил Зеленский.

Транспорт на День Киева

Разумеется, движение транспорта на праздники в столице ограничат. Вот как собираются ограничивать движение:

25-26 мая – во время фестиваля "Страна Франкиана" на площади имени Ивана Франко до перекрестка с ул. Ольгинской;

25 мая с 05:30 до 17:30 – во время международных соревнований по велосипедному спорту RACE HORIZON PARK по маршруту: площадь Победы – просп. Победы – разворот возле станции метро "Шулявская" – просп. Победы – площадь Победы.

Также перекрытие транспортного движения предусмотрено 25-26 мая во время фестиваля "Страна Франкиана" на площади Ивана Франко до перекрестка с ул. Станиславского.

Кроме того, изменится движение из-за проведения международных соревнований по велосипедному спорту RACE HORIZON PARK по маршрутам:

25 мая с 05:30 до 17:30 – ул. Крещатик – б-р Тараса Шевченко;

26 мая с 09:30 до 16:00 – ул. Николая Гринченко – ул. Кировоградская – просп. Валерия Лобановского – ул. Андрея Головка – ул. Соломенская – ул. Протасов Яр – ул. Николая Гринченко (старт-финиш у дома № 28 по ул. Соломенская);

26 мая с 08:00 до 15:00 во время 27-го спортивно-благотворительного "Пробега под каштанами" по маршруту: Майдан Независимости – ул. Крещатик – ул. Большая Васильковская – пл. Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – ул. Физкультуры – НСК "Олимпийский" – ул. Эспланадная – ул. Бассейная – ул. Крещатик – Майдан Независимости.

Работа метро

На выходных, 25 и 26 мая, возможно ограничение, а не закрытие на вход станций "Контрактовая площадь", "Выставочный центр".

26 мая в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Львов" (Львов) возможны некоторые изменения в работе столичной подземки. Возможное ограничение (закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Традиционно на главной площади города — Майдане Независимости — проходит большой концерт с участием артистов украинской эстрады и шоу-коллективов. Завершает празднование Дня Киева шоу фейерверков с лазерными эффектами над Днепром.

В дни празднования проходят традиционные соревнования по велоспорту, ежегодная спортивно-благотворительная акция "Пробег под каштанами".