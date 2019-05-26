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"Kyiv, I love you!": Зеленский поздравил киевлян с днем Киева

"Kyiv, I love you!": Зеленский поздравил киевлян с днем Киева
11:44 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Киев и киевлян с Днем города.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Киева и гостей столицы с днем Киева, рассказал о своем отношении к Киеву.

"По себе знаю, что в столице особые отношения с теми, кто приехал ее покорять. Это гордый и строгий город. Киев не спешит открывать свои объятия. Он присматривается. Он может перемолоть тебя, а может стать родным. Нужен момент, чтобы влюбиться в этот город. И момент, чтобы в нем разочароваться. Но у Киева есть одна уникальная черта - он точно не оставляет равнодушным", - написал Зеленский, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Президент Украины отметил, что Киев является городом, где рождается свобода.

"В этом городе, нашлось место на карте для нашего Квартала 95. В этом городе моя дочь пошла в первый класс. В этом городе родился мой сын. И конечно, в сердце этого города рождается свобода", - отметил Зеленский.

"Киев, я люблю тебя! Kyiv, I love you!" - написал Зеленский.

Крещатик, мост Патона и телебашня: Рекорды украинской столицы ко Дню Киева (Видео)

День Киева традиционно отмечают в последнее воскресенье мая. В этом году столица празднует 1537-летие. Обычно празднование продолжаются два дня - с субботы. В этом году кроме традиционного вернисажа на Андреевском спуске в Киеве торжественно открыли новый мост, который соединил экскурсионные маршруты от Владимирской горки до Арки Дружбы народов.

В воскресенье празднования начались традиционным - уже 27-м - "Пробегом под каштанами" с участием мэра Виталия Кличко.

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Киев, Киевляне, День города, День Киева, Владимир Зеленский.
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