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Приметы и обряды на 27 мая – День Сидора-Огуречника
Приметы и обряды на 27 мая – День Сидора-Огуречника

Приметы и обряды на 27 мая – День Сидора-Огуречника

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Приметы и обряды на 27 мая – День Сидора-Огуречника
08:46 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: По приметам на 27 мая, если весь день ясный, то будет богатый урожай огурцов.

Во многих северных областях России 27 мая звали Сидора огуречником, высаживая в этот день на грядки огуречную рассаду. А деревенские ребятишки бегали за околицу стрижей да ласточек встречать, надеясь, что вместе с ними из-за южных морей теплые ветры на Русь вернутся. Недаром же старики говорили: "Вот прилетят на Сидора стрижи и касатки - принесут с собой лето красное да дни ясные".

А 27 мая редко теплом баловало: "На Сидора еще сиверно, прошли Сидоры - прошли и сиверы (северные холодные ветры)". Но ведь через день не перепрыгнешь, его хочешь не хочешь, пережить все равно придется. А что, если ветры северные, над землей пролетая, захотят часок-другой отдохнуть, подстелив под себя вместо перины тонкую простынку из инея сотканную? Им что, полежали, понежились и дальше полетели. А на месте их недолгой стоянки лишь побуревшие на морозе былинки останутся, да деревья, не выдержав, заплачут, роняя на обмороженную землю свои некогда роскошные, но побитые заморозками цветы.

Трудно людям с лихими северными ветрами тягаться, но попробовать все же стоит.

Говорили, что после Сидора начинает постепенно устанавливаться по-настоящему летняя погода. Обычно в этот день начинали производить посев льна, высаживали огурцы в открытый грунт. Была распространена 27 мая достаточно интересная традиция, которая помогала определить, удастся ли в этом году собрать урожай. Так, вывешивали мокрую тряпку на ночь, а утром смотрели, высохла ли она. Если тряпка оставалась мокрой, значит, можно рассчитывать на богатый урожай огурцов, и наоборот.

Стрижи и ласточки к 27 мая возвращались из теплых краев, а вместе с ними, как отмечали в народе, устанавливалась теплая погода. Говорили, что в этот день нужно обязательно умыться молоком, увидев первую ласточку – это позволит сохранить молодость и красоту. Неудивительно, что этим приемом часто пользовались девушки.

Северный ветер к 27 мая постепенно прекращался, и в народе говорили: "Отойдут все ветры сиверы". Считалось, что с этого момента наступает лето. Часто проговаривали специальные слова, призванные отвадить холодные ветры от жилищ и сел. Существовало верование, согласно которому на Сидора Сивера ветер уходит на север, а вместе с этим оканчивается сельскохозяйственная страда.

В народе существовало верование, что 27 мая можно было не только засеять поля и огороды, но одновременно заговорить богатство для семьи. Для этого собирали семена с сухого прошлогоднего лопуха и бросали их через левое плечо, произнося заговор. Верили, что так можно накликать богатство.

Народные приметы

Холодная погода в этот день – лето тоже холодным будет Прилетели стрижи – значит, теплые дни впереди

Теплая погода – огурцы хорошо уродятся

Рано ласточки прилетели – будет хороший урожай

Пасмурная погода 27 мая – урожая не будет. Но если все-таки небо проясняется к вечеру, то есть шанс что-то собрать с полей и огородов

Холодная погода 27 мая – лето тоже холодным будет Кукушка кукует – примета к тому, что пришло время лен сеять

Ласточки рано прилетели – будет счастливый год

Ласточки летают высоко в небе – погода будет теплой и солнечной. Если ласточки летают низко – пойдет дождь в ближайшее время

Пыль висит перьями на ветках ивы, а потом с них падает – лен пока что лучше не сеять

"Водяные" облака видны на красном небе – погода в ближайшие дни будет дождливой и переменчивой

Знаменательные события в истории: 27 мая 2019 года

Утром на листьях клена выступил сок – примета к тому, что вечером дождь пойдет

Перепел поет – будет ясная погода

По примете на 27 мая рано ласточки вернулись – будет счастливый год. Но все-таки говорили: "Первой касатке не верь", "Одна ласточка весны не делает" - только если ласточки прилетали массово, то это считалось началом лета.

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