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Именины (День Ангела) Александра: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Александра: значение имени и поздравления
09:23 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Имя Александра в переводе с греческого означает "мужественная", "защитница".

Парное мужское имя – Александр. В русском, украинском и белорусском языках это имя имеет различные формы: Лександра, Ляксандра, Олекса, Алекса, Алеся, Олеся, Леся. Под влиянием французского языка имя Александр приобрело некоторое иное звучание, после которого появились новые женские имена, ставшие в дальнейшем самостоятельными – Александрина, Александрия, Алеста, Сандра и Сандрина.

Имя Александра на сегодняшний день не покидает десятку лидеров женских имен Москвы, в некоторых областях это имя занимает 13-15 позиции, но количество названных девочек этим именем достаточно большое. Это имя на данный момент одно из самых популярных женских имен. Наибольшей популярности это имя достигло в начале ХХ века, когда оно занимало третью строчку рейтинга. Намечается естественный (в масштабах века) спад интереса к имени, хотя за последние двенадцать месяцев уровень внимания к нему слегка вырос, достигнув максимума в апреле 2016 года.

Александра – довольно длинное имя, состоящее из четырех слогов. На его силу обращает внимание абсолютное большинство людей. Кроме того, многие отмечают красоту (94%), величественность (93%) и звонкость (89%) звучания имени. Похожие по фоносемантическому профилю имена – Владислава, Динара и Рената.

Поздравления

Александр — победитель,

Дум народных повелитель!

Ты — серьезный, волевой,

Не заносчивый, простой!

 

Ум твой острый, как клинок,

Получай наш поздравок!

А еще, чтоб жил в достатке,

Чтобы было все в порядке:

 

И в семье, и на работе,

На машине, в самолете!

Будь красивый и здоровый,

Александр чернобровый!

Именины (День Ангела) Петра: значение имени и поздравления

С Днем ангела, Саша, тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

 

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

 

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Саша, праздник наступил,

Именинами зовется,

Я желаю море сил,

Пусть удача улыбнется,

 

А еще хочу желать

Настоящим быть мужчиной,

Никогда не унывать,

Даже если есть причины!

Александр, день ангела твой

Пусть подарит душевный покой,

Пусть тебе, наконец, повезет,

И удача большая придет.

 

Будь веселым и не унывай –

Все желанья сбываются. Знай.

Нужно просто чуть-чуть подождать,

Я хочу тебе счастья желать!

С Днем именин Вас, Александр,

Поздравить я спешу скорей!

Пусть охраняет Вас Ваш ангел,

Успех в делах чтоб шел быстрей!

 

Пусть в жизни лучшее случится,

Вы любите всех защищать!

И Вам пусть в нужную минуту

Все в мире будут помогать!

Именины (День Ангела) Макара: значение имени и поздравления

День ангела сегодня у тебя.

Ты Александр, и значит, ты защитник.

Спокойна может быть твоя семья.

Прими же пожеланья, именинник!

 

Пускай удача не заставит ждать

И не бывает недостатка в средствах,

И сердце будет сладко замирать –

Сюрпризов ради, сладких и чудесных!

Ты сегодня именинник,

Сашенька любимый мой.

Пусть во время будней длинных

Смотрит ангел за тобой.

 

Пусть тебя он ограждает

От заботы и беды.

И с лихвою награждает

Счастьем за твои труды.

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