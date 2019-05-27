Именины (День Ангела) Александра: значение имени и поздравления

Парное мужское имя – Александр. В русском, украинском и белорусском языках это имя имеет различные формы: Лександра, Ляксандра, Олекса, Алекса, Алеся, Олеся, Леся. Под влиянием французского языка имя Александр приобрело некоторое иное звучание, после которого появились новые женские имена, ставшие в дальнейшем самостоятельными – Александрина, Александрия, Алеста, Сандра и Сандрина.
Имя Александра на сегодняшний день не покидает десятку лидеров женских имен Москвы, в некоторых областях это имя занимает 13-15 позиции, но количество названных девочек этим именем достаточно большое. Это имя на данный момент одно из самых популярных женских имен. Наибольшей популярности это имя достигло в начале ХХ века, когда оно занимало третью строчку рейтинга. Намечается естественный (в масштабах века) спад интереса к имени, хотя за последние двенадцать месяцев уровень внимания к нему слегка вырос, достигнув максимума в апреле 2016 года.
Александра – довольно длинное имя, состоящее из четырех слогов. На его силу обращает внимание абсолютное большинство людей. Кроме того, многие отмечают красоту (94%), величественность (93%) и звонкость (89%) звучания имени. Похожие по фоносемантическому профилю имена – Владислава, Динара и Рената.
Поздравления
Александр — победитель,
Дум народных повелитель!
Ты — серьезный, волевой,
Не заносчивый, простой!
Ум твой острый, как клинок,
Получай наш поздравок!
А еще, чтоб жил в достатке,
Чтобы было все в порядке:
И в семье, и на работе,
На машине, в самолете!
Будь красивый и здоровый,
Александр чернобровый!
С Днем ангела, Саша, тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
Саша, праздник наступил,
Именинами зовется,
Я желаю море сил,
Пусть удача улыбнется,
А еще хочу желать
Настоящим быть мужчиной,
Никогда не унывать,
Даже если есть причины!
Александр, день ангела твой
Пусть подарит душевный покой,
Пусть тебе, наконец, повезет,
И удача большая придет.
Будь веселым и не унывай –
Все желанья сбываются. Знай.
Нужно просто чуть-чуть подождать,
Я хочу тебе счастья желать!
С Днем именин Вас, Александр,
Поздравить я спешу скорей!
Пусть охраняет Вас Ваш ангел,
Успех в делах чтоб шел быстрей!
Пусть в жизни лучшее случится,
Вы любите всех защищать!
И Вам пусть в нужную минуту
Все в мире будут помогать!
День ангела сегодня у тебя.
Ты Александр, и значит, ты защитник.
Спокойна может быть твоя семья.
Прими же пожеланья, именинник!
Пускай удача не заставит ждать
И не бывает недостатка в средствах,
И сердце будет сладко замирать –
Сюрпризов ради, сладких и чудесных!
Ты сегодня именинник,
Сашенька любимый мой.
Пусть во время будней длинных
Смотрит ангел за тобой.
Пусть тебя он ограждает
От заботы и беды.
И с лихвою награждает
Счастьем за твои труды.