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Полозов: Мосгорсуд оставил под стражей всех военнопленных моряков до конца июля

Полозов: Мосгорсуд оставил под стражей всех военнопленных моряков до конца июля
17:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Суд в Москве оставил под стражей до конца июля всех украинских военнопленных моряков.

Московский городской суд в понедельник рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов пятой и шестой четвёрок военнопленных украинских моряков и отклонил их, сообщает адвокат Николай Полозов.

"Московский городской суд сегодня рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов пятой и шестой четвёрок военнопленных украинских моряков.

Постановления Лефортовского районного суда, которыми морякам были продлены сроки содержания под стражей до конца июля, оставлены без изменения, жалобы защиты без удовлетворения. В настоящее время в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков Мосгорсуд отклонил апелляции", - написал Полозов в понедельник в Facebook-группе "Защита военнопленных украинских моряков" в понедельник.

При этом он напомнил, что срок предоставления властями РФ отчета перед Международным трибуналом ООН по морскому праву о выполнении его решения истекает 25 июня 2019 года.

Комментируя эти решения Московского горсуда Полозов в своем аккаунте в Твиттер написал: "Международный трибунал ООН по морскому праву? Нет, не слышали".

 

Как сообщалось, 17 апреля Лефортовский суд Москвы продлил до конца июля сроки ареста 24 украинским морякам, арестованным после силового захвата российскими силовиками в районе Керченского пролива осенью 2018 года.

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

15 и 16 января 2019 года Лефортовский райсуд Москвы продлил срок содержания под стражей украинским морякам до 24 апреля 2019 года.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, которым обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину.

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За это решение проголосовали 19 судей, один судья – Руслан Колодкин (РФ) – против.

Трибунал обязал РФ доложить о выполнении данного решения до 25 июня 2019 года, а также обязал Украину и Россию воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор.

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Москва, Россия, Николай Полозов, Политзаключенные, Военнопленные, Захваченные моряки.
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