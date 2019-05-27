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Указ о роспуске Рады: Верховный суд отказал в открытии дела по первому иску

Указ о роспуске Рады: Верховный суд отказал в открытии дела по первому иску
18:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Верховный суд отказал в открытии производства по первому иску о признании недействительным указа Зеленского о роспуске Рады.

Верховный суд Украины отказал в открытии производства по делу по иску к президенту Украины Владимиру Зеленскому о признании противоправным и недействительным его указа от 21 мая № 303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" в связи с тем, что рассмотрение такого дела отнесено к юрисдикции Конституционного суда Украины.

"Верховный суд пришел к выводу, что по содержанию положений ч.2 ст.147, ч.1 ст.150 Конституции Украины проверка на предмет соответствия Конституции Украины всех без исключения правовых актов Верховной Рады Украины и президента Украины относится к полномочиям Конституционного суда Украины", - говорится в определении Верховного суда от 27 мая по делу № 9901/275/19, текст которого приводится на странице суда в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

В суде рассказали, что истец обосновал исковые требования тем, что досрочное прекращение полномочий Верховной Рады нарушает его права как избирателя, который принимал участие в выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014г и заинтересован в непрерывной и стабильной работе парламента. Утверждал, что назначение внеочередных выборов в Верховную Раду на 21 июля 2019г тоже нарушает его избирательные права (не только как избирателя, но и как субъекта права на самовыдвижение кандидатом в народные депутаты Украины), а именно препятствует его планам на отдых летом и участию в выборах народных депутатов Украины, как и планировалось, осенью.

Верховный суд обратил внимание, что Кодекс административного судопроизводства Украины регламентирует порядок рассмотрения не всех публично-правовых споров, а только тех, которые возникают в результате осуществления субъектом властных полномочий именно управленческих функций и рассмотрение которых непосредственно не относится к подсудности других судов.

"В решении указано, что конституционный процесс досрочного прекращения полномочий ВРУ и участие в этом процессе президента Украины не является формой реализации его управленческих функций и не может подпадать под контроль суда административной юрисдикции", - говорится в сообщении.

Постановление может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда в течение 15 дней со дня его принятия.

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Как сообщалось, первое исковое заявление о признании противоправным и недействительным указа президента Украины от 21 мая №303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" было подано физическим лицом 23 мая. Дело зарегистрировано под номером 9901/275/19.

В тот же день в Верховном суде сообщили, что к ним поступило второе исковое заявление о признании противоправным и недействительным указа президента Украины от 21 мая №303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов". "Заявление подано физическим лицом сегодня, 23 мая 2019 года. Это дело зарегистрировано под номером 9901/278/19", - сообщалось на странице суда в соцсети Фейсбук.

Вместе с тем, 24 мая в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 62 народных депутатов о соответствии Основному закону указа президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года.

Первый заместитель главы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук сообщил, что группа народных депутатов из этой фракции внесла в КС представление о конституционности данного указа президента Украины. Парламентарий заявил, что коалиция фракций "Европейская Украина" в Верховной Раде была создана в соответствии с законодательством и прекратила свое существование 17 мая 2019 года, когда было объявлено о выходе фракции "Народного фронта" из коалиции. По мнению депутатов этой фракции, именно с этого дня начался отсчет для 30-дневного срока для формирования новой коалиции в парламенте.

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Верховная Рада, Верховный суд, Владимир Зеленский, Роспуск Рады.
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