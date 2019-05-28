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Приметы и обряды на 28 мая – Пахомов день
Приметы и обряды на 28 мая – Пахомов день

Приметы и обряды на 28 мая – Пахомов день

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Приметы и обряды на 28 мая – Пахомов день
08:00 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: День получил свое название в честь двух святых Пахомиев, которых церковь вспоминает 28 мая.

Говорили: "Если пришел Пахом – запахло теплом". Хорошая погода в этот день означает, что лето будет теплым. Также известно, что именно в районе 28 мая начинал буйно расти овес. Поговаривали, что если человек отмечает свой день рождения 28 мая, то он будет очень добрым, и люди станут к нему тянуться – у него будет очень много друзей.

По примете на 28 мая было принято сеять пшеницу. В церкви также молились святому Пахому. Известен он как египетский монах, который изначально был язычником вплоть до принятия христианства. Поступив на службу к императору Константину, Пахом отправился в поход и встретил христиан. Именно от них он и узнал о религии, которой решил посвятить свою жизнь. После окончания войны Пахом крестился и чуть позже основал специальный общежительный монастырь. В народе Пахома прозвали Бокогреем или Теплым, поскольку именно сейчас устанавливалась по-настоящему летняя погода. Говорили, что черемуховые утренники постепенно сменяются рябиновым теплом. Существовало по этому поводу большое количество поговорок: "На Пахома тепло – все лето теплое", "Пришел Пахом – запахло теплом".

Старались именно 28 мая посеять оставшуюся пшеницу. Говорили: "Пришел Пахом Бокогрей – досевай пшеницу скорей". А вот. Остальные растения на Пахома, 28 мая, не садили – считалось, что будет неурожай. Старались не работать в полдень, поскольку посевы в этом случае пропадут.

"Рябиновое тепло" в этот период сменялось "черемуховыми утренниками". По погоде 28 мая судили, каким будет предстоящее лето.

Народные приметы

Теплая погода на Пахома – можно отправляться на рыбалку и рассчитывать на хороший улов

Багряный восход солнца на Пахома – лето будет жаркое, с большим количеством пожаров

Хорошая погода 28 мая – можно рассчитывать на хорошую погоду в ближайшие дни

Если перемерзнут в этот день дубовые и березовые листья, а молодые огурцы погибнут, то вторая половина лета будет неблагоприятной для людей, имеющих какие-либо хронические заболевания.

Мотыльки летают низко – примета, которая гласит, что будет хороший урожай яровой пшеницы

Низкие облака плывут по небу, дует западный ветер – пора ярицу сеять

Можжевельник зацвел – можно сеять ячмень

Знаменательные события в истории: 28 мая 2019 года

Дым клубится от костра и в глаза попадает – примета к тому, что день будет очень влажным

По примете на 28 мая много паутинок летает – жди жаркого лета

Восточный ветер дует во время дождя – скоро непогода закончится.

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