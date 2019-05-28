День ангела Дмитрия: значение имени и поздравления в стихах

Новости Украины: Имя Дмитрий – распространенное русское имя греческого происхождения, означающее "посвященный богине Деметре".

Деметра – древнегреческая богиня земли и плодородия, поэтому имени Дмитрий часто дают значение "земледелец".

Народные формы имени Дмитрий в русском языке: Митрий, Митрей. Женская форма имени, употребляется не часто – Деметра, Димитрия, Деметрия. Уменьшительно-ласкательное обращение Миха также используется и для обращения к Михаилу.

Каждый раз, когда вы узнаете, что ваш новый знакомый носит имя Дмитрий, знайте, что перед вами стоит необычайно добрый, активный и имеющий волю к жизни человек. Хотя в жизни Дмитрия сложно сломить, он может замкнуться в себе под грузом навалившихся проблем. Он не в состоянии войти в положение другого человека и может быть излишне суровым. На все события Дмитрий смотрит "со своей колокольни", и в случае, если происходящее ему не нравится, реакция Дмитрия может быть слишком взрывной.

Дмитрий верен дружбе, но жить с ним непросто. С ним можно долго общаться на расстоянии, но сильная воля и упрямство не дадут покоя в домашней обстановке. Дмитрий может быть очень талантлив, умен и сообразителен, но добиться в жизни ничего не сможет, пока не уймет свойственную ему болтливость. Для матерей Дмитрий – воплощение их мечтаний и объект для баловства.

Дмитрий также быстро влюбляется, как и остывает. В отношениях он смело идет к намеченной цели и часто достигает успеха. Но за успехами в жизни этого мужчины, как правило, следуют неудачи, после взлетов – падения. Стабильность не свойственна мужчинам с этим именем.

У Дмитрия не плохие шансы добиться многого на техническом поприще. Он может быть и исследователем, и программистом. В тоже время это весьма деловой человек. Он быстр на решения, всегда помнит о необходимых делах. Дмитрий легко вписывается в любой коллектив, хорошо умеет общаться с людьми. Хотя в лидеры не рвется, по службе продвигается довольно быстро.

Дмитрий – среднее по длине имя, состоящее из двух слогов. На его мужественность обращает внимание абсолютное большинство людей. Кроме того, часто отмечают силу (91%), красоту (90%) и величественность (86%) звучания имени. Близкие по фоносемантическому профилю имена – Руслан, Александр и Владимир.

Поздравления

С именинами тебя, Дмитрий, поздравляем,

И от всей души тебе искренно желаем,

Мы удачи и побед, чтобы не случилось,

Чтобы добротой твоей сердце лишь лучилось.

Чтоб надежные друзья, были, лишь, с тобою,

Чтоб любовь, была на век — верной и большою.

Ловок, смел, но безрассуден,

Иногда бываешь ты,

Чуть жесток, немного блуден,

Переменчивы черты.

Не всегда бывает гладко,

На любовном фронте — брак,

В целом все довольно сладко,

Ты ведь Дмитрий не дурак.

Любишь ты детей и маму,

Иногда не прочь взглянуть,

На распущенную даму,

Или капельку гульнуть.

В Древней Греции тех именем таким

Называли, кто Деметрой был храним.

Но у имени и русский был покрой —

Вспомним, был ведь Дмитрием Донской.

Ты достоин имени такого!

Дима, знаем, человек ты слова —

Не бросаешь ты слова на ветер,

Знаем, ты за все всегда в ответе.

Пусть же у тебя отныне, Дима,

Будет, что тебе необходимо,

И все планы воплощай смелей

Ты с поддержкой близких и друзей!

Поздравляю тебя с Днем Ангела!

Твое имя так много значит...

Раньше я никогда не плакала,

Ты такой уже взрослый мальчик...

Пусть хранит тебя ангел бережно,

Слово мама оберегая

Дима, Димочка, мальчик нежный мой,

Будь любим как люблю тебя я...

Пусть ангел хранитель тебя бережет,

От бед и невзгод на Земле.

В делах постоянно пускай повезет,

Мой Димка, дружище, тебе,

Пусть будет весельем наполнен твой дом,

Растет как на дрожжах твой бицепс.

А деньги пускай потекут вдруг рекой,

И цветет, разрастается бизнес,

Мы тебе принесли поздравок.

Прочитай от души эти строчки,

Пусть в радость клиента звонок,

И улыбка наивная дочки.

Дмитрий, мы тебя поздравляем,

И желаем тебе в этот день,

Получения новых знаний,

Становится мудрей и умней.

Путешествовать, мир увидеть,

Исполнять все свои мечты,

Стать на работе лидером,

И иметь все, что хочешь ты.

Жизнь раскрасить я желаю

Яркой и цветной палитрой,

Радует пускай картина,

Что судьба рисует, Дмитрий.

Пусть успех свой отпечаток

На холсте твоем оставит,

Ну и счастье пусть автограф

Под шедевром свой поставит.

Поздравления, Дмитрий,

От меня прими,

Счастья я желаю

Тебе, сын земли.

Щедрым будь, богатым,

Как сама земля,

И иди по жизни

Мир большой любя.

Вдаль за горизонт

Пусть мечта ведет,

В земле обетованной

Тебя счастье ждет.

Желаю взлетов творческих в работе,

Всегда будь Дмитрий начеку.

И если судьба кознями стреляет,

Ты никогда не подставляй щеку.

Будь состоявшимся мужчиной,

Начни работать над самим собой.

И о здоровье обязательно подумай,

Пусть в сердце твоем будут радость с теплотой.