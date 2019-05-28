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"Полицейский офицер общества": В МВД представили новый проект

"Полицейский офицер общества": В МВД представили новый проект
12:07 Сегодня Телеграф Фото: korupciya.com

Новости Украины: В МВД рассказали о старте проекта, который позволит реформировать Нацполицию и обеспечить территориальные общины новым уровнем безопасности.

Как сообщается на сайте Министерства внутренних дел, сегодня, 28 мая, на Софийской площади в Киеве состоялась презентация проекта "Полицейский офицер общества". Он охватит почти 30 тысяч населенных пунктов страны.

Суть данной инициативы заключается не только в реформированию Национальной полиции, но и дать людям новый формат сотрудничества с ведомством и дать территориальным общинам гарантию безопасности. "Кто такой полицейский офицер общества? Это офицер полиции, который ориентирован на решение проблем безопасности именно своей территориальной общины", - рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков. К этому он добавил, что население получит сотрудника службы, который будет всегда доступен для решения различных задач, связанных с безопасностью на конкретной территории.

Первые 34 выпускника данного проекта уже приступили к своим обязанностям, сообщается на сайте ведомства. Офицеров, которые прошли курс подготовки, успел поздравить Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. "Рад поздравить вас, как первых, кто присоединился к проекту. Есть еще очень много задач, но я точно знаю, что вы будете обеспечены всем необходимым, чтобы добросовестно и качественно выполнять свои обязанности", - сказал Владимир Гройсман.

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Кроме этого он добавил, что данная инициатива поможет настроить сотрудничество между сотрудниками полиции и общинами, направленное на обеспечение качественных условий жизни украинцев. "Все возможности, полученные от децентрализации, должны быть инвестированы в качество жизни украинских граждан", - добавил он.

Проект МВД планируют реализовать в два этапа, где первый рассчитан на 2019 год и направлен на налаживание работы в более чем 800 объединенных общинах. В 2020 году стартует второй этап, в рамках которого данный проект охватит всю страну.

Чтобы стать одним из полицейских офицеров, необходимо пройти учение, в результате чего получить особые навыки работы, такие как решение вопросов безопасности дорожного движения, расследование криминальных проступков, принятие превентивных мер к взрослым и детям, контроль за оборотом оружия.

В МВД уверены, что данная инициатива поможет ввести полицейский сервис в общество, оперативно решать различные задачи и ситуации, а также  повысить уровень доверия к сотрудникам правоохранительных органов.

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